​خطة للسيطرة على الضفة: "أقصى مساحة وأقل عدد من العرب"

أعلن بتسلئيل سموتريتش، في بيان مشترك مع رئيس مجلس في الضفة يسرائيل غانتس، أن الوقت قد حان لفرض السيادة على ، داعيًا رئيس الوزراء لاتخاذ ما وصفه بـ"قرار تاريخي".واقترح سموتريتش ضم 82% من أراضي الضفة لإسرائيل، مقابل ترك 18% للفلسطينيين تحت إدارة السلطة أو سلطات محلية بديلة، مؤكدًا أن "العرب سيديرون حياتهم دون قيادة جماعية قومية".وشدّد الوزير الإسرائيلي على أن "لا ولن تقوم دولة عربية في داخلنا أبدًا"، متوعدًا السلطة الفلسطينية بمصير مشابه لحماس إن رفعت صوتها، وخاطب قائلاً: "إذا فرضت السيادة، ستدخل التاريخ كقائد عظيم".