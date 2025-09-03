29
عربي-دولي
خطة للسيطرة على الضفة: "أقصى مساحة وأقل عدد من العرب"
Lebanon 24
03-09-2025
|
09:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
وزير المالية
الإسرائيلي
بتسلئيل سموتريتش، في بيان مشترك مع رئيس مجلس
المستوطنات
في الضفة يسرائيل غانتس، أن الوقت قد حان لفرض السيادة
الإسرائيلية
على
الضفة الغربية
، داعيًا رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
لاتخاذ ما وصفه بـ"قرار تاريخي".
واقترح سموتريتش ضم 82% من أراضي الضفة لإسرائيل، مقابل ترك 18% للفلسطينيين تحت إدارة السلطة
الفلسطينية
أو سلطات محلية بديلة، مؤكدًا أن "العرب سيديرون حياتهم دون قيادة جماعية قومية".
وشدّد الوزير الإسرائيلي على أن "لا ولن تقوم دولة عربية في داخلنا أبدًا"، متوعدًا السلطة الفلسطينية بمصير مشابه لحماس إن رفعت صوتها، وخاطب
نتنياهو
قائلاً: "إذا فرضت السيادة، ستدخل التاريخ كقائد عظيم".
(سكاي نيوز)
