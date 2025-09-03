Advertisement

ردا على عزمها الاعتراف بفلسطين.. نتنياهو يهاجم بلجيكا

Lebanon 24
03-09-2025 | 10:24
Doc-P-1412427-638925171680876363.jpg
Doc-P-1412427-638925171680876363.jpg photos 0
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نظيره البلجيكي بارت دي فيفر بأنه "قائد ضعيف" لعزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين أسوة بدول أوروبية أخرى.
وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه "رئيس الوزراء البلجيكي دي فيفر هو قائد ضعيف يسعى لمهادنة الإرهاب من خلال التضحية بإسرائيل"، مضيفاً "إسرائيل لن توافق على ذلك، وستواصل الدفاع عن نفسها". (العربية) 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24