ردا على عزمها الاعتراف بفلسطين.. نتنياهو يهاجم بلجيكا

وصف نظيره البلجيكي بارت دي فيفر بأنه "قائد ضعيف" لعزم بلاده على الاعتراف بدولة أسوة بدول أوروبية أخرى.

وقال في بيان صادر عن مكتبه "رئيس الوزراء البلجيكي دي فيفر هو قائد ضعيف يسعى لمهادنة الإرهاب من خلال التضحية بإسرائيل"، مضيفاً " لن توافق على ذلك، وستواصل الدفاع عن نفسها". (العربية)