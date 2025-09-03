Advertisement

عربي-دولي

عن لقائه بترامب... بوتين: تجمعنا علاقة جيدة وتحدثنا بالإنكليزية المكسّرة

Lebanon 24
03-09-2025 | 13:20
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، مشيراً إلى أنه تبادل معه الحديث باللغة الإنجليزية خلال تنقلهما معاً في سيارة ليموزين في ألاسكا.
وقال بوتين للصحفيين: "لقد تكونت بيني وبينه علاقات جيدة".

وردا على سؤال حول اللغة التي تحدث بها قادة روسيا والولايات المتحدة في الليموزين في أنكوريج، قال بوتين: "تحدثنا، بالطبع، باللغة الإنكليزية، لكنها انكليزية مكسرة، ما تبقى لدي جزئيا من المفردات".
