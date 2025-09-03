Advertisement

عربي-دولي

قرار مفاجئ من نتنياهو... هذا الملف سحب من جدول أعمال الكابينيت!

Lebanon 24
03-09-2025 | 14:19
أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلاً عن مصادر، أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سحب ملف ضم الضفة الغربية من جدول أعمال اجتماعات الكابينيت.
ودعا نتنياهو إلى اجتماع أمني مصغر يوم الخميس تحت عنوان "تقدير موقف في الضفة الغربية"، لبحث التداعيات الأمنية للاعتراف بدولة فلسطينية من قبل دول عدة في الأمم المتحدة، آخرها بلجيكا.

