عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط هجوم صاروخي من اليمن

Lebanon 24
03-09-2025 | 14:29
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه اعترض صاروخين أُطلقا من اليمن، وذلك بعد تهديد الحوثيين بتصعيد هجماتهم رداً على مقتل رئيس حكومتهم وعدد من وزرائه في ضربة إسرائيلية استهدفت صنعاء الأسبوع الماضي.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه تم اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن، مع تفعيل صفارات الإنذار مرتين.
صفارات الإنذار

إسرائيل

الحوثي

صنعاء

