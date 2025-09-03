Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يهاجم هؤلاء: يهددون يوميًا بقتلي أنا وعائلتي!

Lebanon 24
03-09-2025 | 15:15
A-
A+
Doc-P-1412558-638925350007071553.webp
Doc-P-1412558-638925350007071553.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوماً على المتظاهرين الرافضين لحكومته والمطالبين بالتوصل إلى صفقة مع حماس لإطلاق سراح المحتجزين.
Advertisement



وقال نتنياهو: "المظاهرة مشروعة في الديمقراطية، لكن ما يحدث في المظاهرات السياسية الممولة والمنظمة ضد الحكومة، والتي تجاوزت كل الحدود، إنها تُدمر الممتلكات وتُغلق الطرق وتعطل ملايين المواطنين وتُطارد المسؤولين المنتخبين وأطفالهم إلى رياض الأطفال والمدارس".



وأضاف أن المتظاهرين "يهددون يوميا بقتلي أنا وعائلتي ويُشعلون الحرائق وقالوا إنهم سيُحيطون منزلي، منزل رئيس الوزراء، بحلقة من النار، تماما كما تفعل الكتائب الفاشية".



وأشار إلى ما وصفه بـ"حالة عدم تطبيق القانون" يجب أن تتغير، داعيا أجهزة إنفاذ القانون إلى التحرك و"الحفاظ على الديمقراطية".



وقال: "أين تطبيق القانون؟ إنه غير موجود، لا يوجد تطبيق انتقائي هنا، إنه غير موجود على الإطلاق، وهذا يجب أن يتغير".



أكمل: "هذا ما أطالب به أجهزة إنفاذ القانون، هذا ما يطالب به شعب إسرائيل من أجل الحفاظ على الديمقراطية هنا".
مواضيع ذات صلة
تهديد إيرانيّ لإسرائيل: قادرون على قصفكم يوميّاً ولمدّة عامين متواصلين
lebanon 24
04/09/2025 01:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أولمرت: يجب محاكمة نتنياهو على الجرائم التي يرتكبها يومياً ضد دولة إسرائيل وشعبها
lebanon 24
04/09/2025 01:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ردا على عزمها الاعتراف بفلسطين.. نتنياهو يهاجم بلجيكا
lebanon 24
04/09/2025 01:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يهاجم تقرير المجاعة في غزة: "كذبة صريحة"
lebanon 24
04/09/2025 01:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الديمقراطية

الديمقراطي

الإسرائيلي

ديمقراطي

إسرائيل

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2025-09-03
16:46 | 2025-09-03
16:35 | 2025-09-03
16:13 | 2025-09-03
15:35 | 2025-09-03
15:08 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24