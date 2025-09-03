نتنياهو يهاجم هؤلاء: يهددون يوميًا بقتلي أنا وعائلتي!

Advertisement

وقال : "المظاهرة مشروعة في ، لكن ما يحدث في المظاهرات السياسية الممولة والمنظمة ضد الحكومة، والتي تجاوزت كل الحدود، إنها تُدمر الممتلكات وتُغلق الطرق وتعطل ملايين المواطنين وتُطارد المسؤولين المنتخبين وأطفالهم إلى الأطفال والمدارس".وأضاف أن المتظاهرين "يهددون يوميا بقتلي أنا وعائلتي ويُشعلون الحرائق وقالوا إنهم سيُحيطون منزلي، منزل رئيس الوزراء، بحلقة من النار، تماما كما تفعل الفاشية".وأشار إلى ما وصفه بـ"حالة عدم تطبيق القانون" يجب أن تتغير، داعيا أجهزة إنفاذ القانون إلى التحرك و"الحفاظ على الديمقراطية".وقال: "أين تطبيق القانون؟ إنه غير موجود، لا يوجد تطبيق انتقائي هنا، إنه غير موجود على الإطلاق، وهذا يجب أن يتغير".أكمل: "هذا ما أطالب به أجهزة إنفاذ القانون، هذا ما يطالب به شعب من أجل الحفاظ على الديمقراطية هنا".