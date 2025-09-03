Advertisement

عربي-دولي

سموتريتش: لا وقف للحرب دون سيطرة أمنية على غزة

Lebanon 24
03-09-2025 | 16:35
قال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "إن شروطنا هي إعادة الأسرى ونزع سلاح غزة وإقامة منطقة أمنية وحرية الحركة في القطاع على المدى البعيد".
أضاف سموتريتش: الحرب ستنتهي إما باستسلام حماس وقبولها شروطنا أو بتدمير الحركة.
