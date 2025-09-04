Advertisement

عربي-دولي

نشر ورقة عُثِرَ عليها في جيب يحيى السنوار... ماذا رسم وكتب عليها؟

Lebanon 24
04-09-2025 | 02:46
كشفت إسرائيل عن ورقة صغيرة عُثر عليها في جيب رئيس حركة حماس السابق يحيى السنوار بعد مقتله في رفح، تحمل خطوطًا متعرجة ورموزًا توحي بأنها خريطة لأنفاق وملاجئ سرية.
وعلى مدى أشهر الحرب، ظل السنوار يختبئ تحت الأرض معتمدًا على شبكة الأنفاق المعقدة التي بنتها الحركة على مدى سنوات.

وقدمت الرواية الإسرائيلية التي نشرتها القناة الـ12 الإسرائيلية، مشهدًا مسرحيًا للورقة ومقتله قائلة: "ورقة صغيرة ملوثة بدمائه في جيبه، تحوي رسمًا تخطيطيًا لشبكة أنفاق، مع أسماء رمزية تحدد مواقع إقامة وملاجئ بديلة". 
 
ووصفت القناة الورقة باعتبارها "شهادة على مطاردة انتهت"، وأنها كانت بمثابة خريطة طوارئ رسمها السنوار بنفسه للتنقل والانسحاب إذا لزم الأمر. (العين الإخبارية)
 
يحيى السنوار
