سنرى "قمر الدم" في لبنان والدول العربية.. خسوف كلي للقمر الأحد المقبل

المقبل في السابع من أيلول يحظى عشاق علم الفلك بفرصة رؤية "قمر "، خلال خسوف كلي للقمر يُرصد بشكل رئيسي في ومعظم ، وبشكل طفيف في وإفريقيا.وتحدث هذه الظاهرة التي تُلوّن قمر الأرض باللون الأحمر، عندما تكون الشمس والأرض والقمر على خط واحد تماما بهذا الترتيب، وعندما يكون القمر في طور البدر.وستتاح الفرصة الأفضل لمشاهدة هذه الظاهرة في والهند، والشرق الأوسط، وكذلك لسكان شرق إفريقيا وغرب أستراليا.يتحول لون القمر إلى الأحمر أثناء انزلاقه إلى ظل الأرض الذي يحجب أشعة الشمس، ويفقد تدريجيا الأبيض.وأوضح عالم الفيزياء الفلكية بجامعة بلفاست رايان ميليغان أن أشعة الشمس الوحيدة التي تصل إليه "تنعكس وتتشتت عبر الغلاف الجوي للأرض".ومع ذلك، فإن الأطوال الموجية الزرقاء للضوء أقصر من الأطوال الموجية الحمراء، وبالتالي يسهل تشتيتها أثناء مرورها عبر الغلاف الجوي للأرض.وأشار ميليغان إلى أن "هذا ما يُعطي القمر لونه الأحمر الشبيه بلون الدم".في حين أن رصد كسوف الشمس يتطلب نظارات خاصة، فلا حاجة في المقابل سوى إلى طقس مؤات وسماء صافية والتواجد في الموقع المناسب لمشاهدة خسوف القمر.هذا الخسوف الكلي للقمر، وهو الثاني هذا العام بعد الخسوف الذي رُصد في مارس، يشكل مقدمة للكسوف الشمسي الكبير المتوقع العام المقبل في 12 آب 2026.وستشهد معظم الدول العربية، مساء الأحد 7 أيلول 2025 ظاهرة الخسوف الكلي للقمر.ومن المتوقع أن تستمر جميع مراحل خسوف القمر لمدة 5 ساعات و27 دقيقة تقريبًا، فيما تبلغ فترة الخسوف الكلي ساعة و22 دقيقة.(سكاي نيوز)