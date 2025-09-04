Advertisement

عربي-دولي

سنرى "قمر الدم" في لبنان والدول العربية.. خسوف كلي للقمر الأحد المقبل

Lebanon 24
04-09-2025 | 04:44
A-
A+
Doc-P-1412720-638925832929290448.webp
Doc-P-1412720-638925832929290448.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يوم الأحد المقبل في السابع من أيلول يحظى عشاق علم الفلك بفرصة رؤية "قمر الدم"، خلال خسوف كلي للقمر يُرصد بشكل رئيسي في آسيا ومعظم الدول العربية، وبشكل طفيف في أوروبا وإفريقيا.
Advertisement

وتحدث هذه الظاهرة التي تُلوّن قمر الأرض باللون الأحمر، عندما تكون الشمس والأرض والقمر على خط واحد تماما بهذا الترتيب، وعندما يكون القمر في طور البدر.

وستتاح الفرصة الأفضل لمشاهدة هذه الظاهرة في الصين والهند، والشرق الأوسط، وكذلك لسكان شرق إفريقيا وغرب أستراليا.
يتحول لون القمر إلى الأحمر أثناء انزلاقه إلى ظل الأرض الذي يحجب أشعة الشمس، ويفقد تدريجيا بريقه الأبيض.

وأوضح عالم الفيزياء الفلكية بجامعة بلفاست رايان ميليغان أن أشعة الشمس الوحيدة التي تصل إليه "تنعكس وتتشتت عبر الغلاف الجوي للأرض".

ومع ذلك، فإن الأطوال الموجية الزرقاء للضوء أقصر من الأطوال الموجية الحمراء، وبالتالي يسهل تشتيتها أثناء مرورها عبر الغلاف الجوي للأرض.

وأشار ميليغان إلى أن "هذا ما يُعطي القمر لونه الأحمر الشبيه بلون الدم".

في حين أن رصد كسوف الشمس يتطلب نظارات خاصة، فلا حاجة في المقابل سوى إلى طقس مؤات وسماء صافية والتواجد في الموقع المناسب لمشاهدة خسوف القمر.

هذا الخسوف الكلي للقمر، وهو الثاني هذا العام بعد الخسوف الذي رُصد في مارس، يشكل مقدمة للكسوف الشمسي الكبير المتوقع العام المقبل في 12 آب 2026.

وستشهد معظم الدول العربية، مساء الأحد 7 أيلول 2025 ظاهرة الخسوف الكلي للقمر.

ومن المتوقع أن تستمر جميع مراحل خسوف القمر لمدة 5 ساعات و27 دقيقة تقريبًا، فيما تبلغ فترة الخسوف الكلي ساعة و22 دقيقة.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
استعدوا.. خسوف كلي للقمر يضيء سماء العالم في هذا الموعد!
lebanon 24
04/09/2025 14:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر قمر صيفي و"خسوف دموي".. ترقبوا ظاهرة فلكية رائعة في هذا الموعد!
lebanon 24
04/09/2025 14:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان على موعد مع "القمر الدموي": عرض سماوي نادر يلون السماء بالقرمزي
lebanon 24
04/09/2025 14:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: ندعو لجعل يوم الأحد المقبل يوما وطنيا وعربيا وإسلاميا وعالميا لنصرة غزة والقدس والأقصى والأسرى
lebanon 24
04/09/2025 14:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الدول العربية

الشرق الأوسط

سكاي نيوز

يوم الأحد

أوروبا

الظاهر

الهند

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:11 | 2025-09-04
05:58 | 2025-09-04
05:30 | 2025-09-04
04:47 | 2025-09-04
03:50 | 2025-09-04
03:42 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24