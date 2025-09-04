30
Advertisement
عربي-دولي
تجريد السيدة الأولى السابقة من رخصة التدريس في كوريا الجنوبية
Lebanon 24
04-09-2025
|
04:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤولون في قطاع التعليم بكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إنه تم تجريد
السيدة الأولى
السابقة كيم كيون-هي من رخصة التدريس بعد أن ألغت جامعة خاصة درجة الماجستير التي حصلت عليها.
Advertisement
وأضافوا أن
المكتب التعليمي
لمنطقة سيئول قد ألغى مؤخرا شهادة التدريس الخاصة بكيم بعد استكمال الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إجراء جلسة استماع.
من جهتها، لم تحضر كيم، المحتجزة حاليا في مركز احتجاز نامبو سيئول، جلسة الاستماع ولم تقدم أي بيان برأيها. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
