Advertisement

عربي-دولي

تجريد السيدة الأولى السابقة من رخصة التدريس في كوريا الجنوبية

Lebanon 24
04-09-2025 | 04:47
A-
A+
Doc-P-1412721-638925833372857827.jpeg
Doc-P-1412721-638925833372857827.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مسؤولون في قطاع التعليم بكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إنه تم تجريد السيدة الأولى السابقة كيم كيون-هي من رخصة التدريس بعد أن ألغت جامعة خاصة درجة الماجستير التي حصلت عليها.
Advertisement
 
وأضافوا أن المكتب التعليمي لمنطقة سيئول قد ألغى مؤخرا شهادة التدريس الخاصة بكيم بعد استكمال الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إجراء جلسة استماع.

من جهتها، لم تحضر كيم، المحتجزة حاليا في مركز احتجاز نامبو سيئول، جلسة الاستماع ولم تقدم أي بيان برأيها. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
في كوريا الجنوبية: السيدة الأولى السابقة معتقلة بتهمة الفساد!
lebanon 24
04/09/2025 14:07:20 Lebanon 24 Lebanon 24
في كوريا الجنوبية.. "السيدة الأولى السابقة" تخضع للتحقيق
lebanon 24
04/09/2025 14:07:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بتهمة الرشى وتدخل في الانتخابات... السيدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبية تخضع للتحقيق (صورة)
lebanon 24
04/09/2025 14:07:20 Lebanon 24 Lebanon 24
السيدة الأولى نعمت عون: السيدات الأولى السابقات أنجزن كلٌّ في موقعها وأحترمهنّ لكن التطوّر التكنولوجيّ لم يكن موجودًا لإظهار نشاطاتهنّ
lebanon 24
04/09/2025 14:07:20 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتب التعليمي

مكتب التعليم

روسيا اليوم

كيم كيون

ماجستير

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:11 | 2025-09-04
05:58 | 2025-09-04
05:30 | 2025-09-04
04:44 | 2025-09-04
03:50 | 2025-09-04
03:42 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24