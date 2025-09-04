تجريد السيدة الأولى السابقة من رخصة التدريس في كوريا الجنوبية

قال مسؤولون في قطاع التعليم بكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إنه تم تجريد السابقة كيم كيون-هي من رخصة التدريس بعد أن ألغت جامعة خاصة درجة الماجستير التي حصلت عليها.

وأضافوا أن لمنطقة سيئول قد ألغى مؤخرا شهادة التدريس الخاصة بكيم بعد استكمال الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إجراء جلسة استماع.



من جهتها، لم تحضر كيم، المحتجزة حاليا في مركز احتجاز نامبو سيئول، جلسة الاستماع ولم تقدم أي بيان برأيها. (روسيا اليوم)