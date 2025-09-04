Advertisement

عربي-دولي

عملية دهس في العاصمة برلين (صور)

Lebanon 24
04-09-2025 | 09:36
أفادت صحيفة بيلد الألمانية بإصابة أشخاص عدة بينهم أطفال جراء عملية دهس في العاصمة برلين.
وبحسب وسائل إعلام ألمانية، فإن السائق قام بصدم حشد من الناس في برلين، وذلك قبل اعتقاله من قبل القوات الأمنية.

