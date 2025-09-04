27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زيلينسكي: أوكرانيا تفتح باب التعاون العسكري مع أوروبا
Lebanon 24
04-09-2025
|
10:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت نائبة
وزير الخارجية
الأوكراني أن
روسيا
تسعى إلى مواصلة الحرب وترفض الانخراط في أي مسار تفاوضي جدي، مشيرةً إلى أن جميع المبادرات التي طرحت حتى الآن قوبلت بالرفض من جانب
موسكو
.
Advertisement
وفي السياق نفسه، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن "الجميع متفق على أن روسيا ترفض أي مبادرة سلام"، مؤكداً أن
كييف
باتت أكثر قناعة بضرورة تعزيز قدراتها الدفاعية.
وكشف زيلينسكي أن لدى
أوكرانيا
اليوم فرصة حقيقية لبناء مصانع أسلحة داخل أراضيها، داعياً الدول الأوروبية إلى المشاركة في هذا الجهد المشترك لتعزيز القدرات العسكرية للبلاد في مواجهة الهجوم الروسي المستمر.
وأشاد الرئيس الأوكراني بجهود "تحالف الراغبين" الذي يقدّم الضمانات الأمنية لبلاده، مؤكداً أن الدعم الدولي المستمر يمنح أوكرانيا القدرة على الصمود في هذه المرحلة الحرجة.
كما أعلن أنه ناقش مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عدة خيارات لزيادة الضغط على روسيا، في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وفق شروط تضمن أمن أوكرانيا واستقرارها على المدى
الطويل
.
مواضيع ذات صلة
الداخلية تفتح باب التوظيف لقيادات هيئة إدارة السير
Lebanon 24
الداخلية تفتح باب التوظيف لقيادات هيئة إدارة السير
04/09/2025 22:20:02
04/09/2025 22:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إيراني: بزشكيان أبلغ أوروبا أن التعاون مع الوكالة الدولية مرتبط بتصحيح نهجها
Lebanon 24
إعلام إيراني: بزشكيان أبلغ أوروبا أن التعاون مع الوكالة الدولية مرتبط بتصحيح نهجها
04/09/2025 22:20:02
04/09/2025 22:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العمل يفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الضمان الاجتماعي
Lebanon 24
وزير العمل يفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الضمان الاجتماعي
04/09/2025 22:20:02
04/09/2025 22:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يفتح باب التطويع... إعلان للذكور فقط
Lebanon 24
الجيش يفتح باب التطويع... إعلان للذكور فقط
04/09/2025 22:20:02
04/09/2025 22:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية
أوكرانيا
الأوروبي
دونالد
أوروبا
أوروبي
الطويل
تابع
قد يعجبك أيضاً
عما سيقوم به ضد السلطة الفلسطينية… ماذا قال نتنياهو؟
Lebanon 24
عما سيقوم به ضد السلطة الفلسطينية… ماذا قال نتنياهو؟
14:54 | 2025-09-04
04/09/2025 02:54:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يهاجم الشرعية الدولية ويسعى لتفكيك السلطة
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يهاجم الشرعية الدولية ويسعى لتفكيك السلطة
14:15 | 2025-09-04
04/09/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شائعات تطال ترامب... وأطباء يتحدثون عن وضعه الصحيّ
Lebanon 24
شائعات تطال ترامب... وأطباء يتحدثون عن وضعه الصحيّ
14:00 | 2025-09-04
04/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تنشر صورة جديدة لـ"أبو عبيدة"... وفيديو للحظة إستهدافه
Lebanon 24
إسرائيل تنشر صورة جديدة لـ"أبو عبيدة"... وفيديو للحظة إستهدافه
13:56 | 2025-09-04
04/09/2025 01:56:20
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: الحرب في غزة تنتهي إذا استسلمت حماس وأفرجت عن الرهائن
Lebanon 24
روبيو: الحرب في غزة تنتهي إذا استسلمت حماس وأفرجت عن الرهائن
13:45 | 2025-09-04
04/09/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
00:45 | 2025-09-04
04/09/2025 12:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
22:02 | 2025-09-03
03/09/2025 10:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:54 | 2025-09-04
عما سيقوم به ضد السلطة الفلسطينية… ماذا قال نتنياهو؟
14:15 | 2025-09-04
الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يهاجم الشرعية الدولية ويسعى لتفكيك السلطة
14:00 | 2025-09-04
شائعات تطال ترامب... وأطباء يتحدثون عن وضعه الصحيّ
13:56 | 2025-09-04
إسرائيل تنشر صورة جديدة لـ"أبو عبيدة"... وفيديو للحظة إستهدافه
13:45 | 2025-09-04
روبيو: الحرب في غزة تنتهي إذا استسلمت حماس وأفرجت عن الرهائن
13:40 | 2025-09-04
الأسبوع المُقبل... هكذا ستبدأ العمليّة العسكريّة الإسرائيليّة في غزة
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
04/09/2025 22:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
04/09/2025 22:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
04/09/2025 22:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24