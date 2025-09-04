Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: أوكرانيا تفتح باب التعاون العسكري مع أوروبا

Lebanon 24
04-09-2025 | 10:50
أكدت نائبة وزير الخارجية الأوكراني أن روسيا تسعى إلى مواصلة الحرب وترفض الانخراط في أي مسار تفاوضي جدي، مشيرةً إلى أن جميع المبادرات التي طرحت حتى الآن قوبلت بالرفض من جانب موسكو.
وفي السياق نفسه، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن "الجميع متفق على أن روسيا ترفض أي مبادرة سلام"، مؤكداً أن كييف باتت أكثر قناعة بضرورة تعزيز قدراتها الدفاعية.

وكشف زيلينسكي أن لدى أوكرانيا اليوم فرصة حقيقية لبناء مصانع أسلحة داخل أراضيها، داعياً الدول الأوروبية إلى المشاركة في هذا الجهد المشترك لتعزيز القدرات العسكرية للبلاد في مواجهة الهجوم الروسي المستمر.

وأشاد الرئيس الأوكراني بجهود "تحالف الراغبين" الذي يقدّم الضمانات الأمنية لبلاده، مؤكداً أن الدعم الدولي المستمر يمنح أوكرانيا القدرة على الصمود في هذه المرحلة الحرجة.

كما أعلن أنه ناقش مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدة خيارات لزيادة الضغط على روسيا، في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وفق شروط تضمن أمن أوكرانيا واستقرارها على المدى الطويل.
