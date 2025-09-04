زيلينسكي: أوكرانيا تفتح باب التعاون العسكري مع أوروبا

Advertisement

أكدت نائبة الأوكراني أن تسعى إلى مواصلة الحرب وترفض الانخراط في أي مسار تفاوضي جدي، مشيرةً إلى أن جميع المبادرات التي طرحت حتى الآن قوبلت بالرفض من جانب .وفي السياق نفسه، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن "الجميع متفق على أن روسيا ترفض أي مبادرة سلام"، مؤكداً أن باتت أكثر قناعة بضرورة تعزيز قدراتها الدفاعية.وكشف زيلينسكي أن لدى اليوم فرصة حقيقية لبناء مصانع أسلحة داخل أراضيها، داعياً الدول الأوروبية إلى المشاركة في هذا الجهد المشترك لتعزيز القدرات العسكرية للبلاد في مواجهة الهجوم الروسي المستمر.وأشاد الرئيس الأوكراني بجهود "تحالف الراغبين" الذي يقدّم الضمانات الأمنية لبلاده، مؤكداً أن الدعم الدولي المستمر يمنح أوكرانيا القدرة على الصمود في هذه المرحلة الحرجة.كما أعلن أنه ناقش مع الرئيس الأميركي عدة خيارات لزيادة الضغط على روسيا، في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وفق شروط تضمن أمن أوكرانيا واستقرارها على المدى .