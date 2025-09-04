Advertisement

عربي-دولي

الأسبوع المُقبل... هكذا ستبدأ العمليّة العسكريّة الإسرائيليّة في غزة

Lebanon 24
04-09-2025 | 13:40
A-
A+
Doc-P-1412918-638926154313934288.jpg
Doc-P-1412918-638926154313934288.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، أنّ "العمليّة العسكريّة في غزة ستبدأ الأسبوع المقبل".
 
 
وكشفت أنّ "العمليّة ستبدأ بغارات جويّة، ومن ثمّ العمليّة البريّة".
 
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: المجلس المصغر يجتمع الأسبوع المقبل وسيتم استدعاء عشرات آلاف الاحتياط لتوسيع عملية غزة
lebanon 24
05/09/2025 00:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: وزير الخارجية الاسرائيلي جدعون ساعر سيقوم بزيارة واشنطن الأسبوع المقبل
lebanon 24
05/09/2025 00:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني سيستدعي الأسبوع المقبل حكومته من العطلة الصيفية لمناقشة الوضع في غزة (فايننشال تايمز)
lebanon 24
05/09/2025 00:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام مصري عن مصدر: محادثات غزة ستستأنف الأسبوع المقبل بعد دراسة إسرائيل لعرض حماس
lebanon 24
05/09/2025 00:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

إسرائيل

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:38 | 2025-09-04
16:28 | 2025-09-04
16:08 | 2025-09-04
16:00 | 2025-09-04
15:58 | 2025-09-04
15:52 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24