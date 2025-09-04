الأسبوع المُقبل... هكذا ستبدأ العمليّة العسكريّة الإسرائيليّة في غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، أنّ "العمليّة العسكريّة في غزة ستبدأ الأسبوع المقبل".

وكشفت أنّ "العمليّة ستبدأ بغارات جويّة، ومن ثمّ العمليّة البريّة".