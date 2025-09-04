Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تنشر صورة جديدة لـ"أبو عبيدة"... وفيديو للحظة إستهدافه

Lebanon 24
04-09-2025 | 13:56
A-
A+
Doc-P-1412924-638926165289195020.jpg
Doc-P-1412924-638926165289195020.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر الجيش الإسرائيليّ صورة جديدة للمتحدث باسم "كتائب القسام" حذيفة الكحلوت الملقب بـ"أبو عبيدة".
 
 
وأشار إلى أنّه في وثيقة عُثر عليها في قطاع غزة، يظهر الكحلوت إلى جانب قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف، وقائد لواء خان يونس رافع سلامة.
 
إلى ذلك، نشر الجيش الإسرائيليّ فيديو للحظة إستهداف "أبو عبيدة"، الذي اعلن أنّه نجح في اغتياله.
 
 
 
Advertisement
Image
 
 
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تنشر صورة "أبو عبيدة": نجحنا في اغتياله
lebanon 24
05/09/2025 00:37:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تنشر فيديو للحظة إستهداف مسؤول في "حزب الله"
lebanon 24
05/09/2025 00:37:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر فلسطيني لـ "العربية": إسرائيل استهدفت شقة كان بداخلها الناطق باسم القسام أبو عبيدة
lebanon 24
05/09/2025 00:37:14 Lebanon 24 Lebanon 24
نبيلة عواد تنشر صورة لابنها "عمر"
lebanon 24
05/09/2025 00:37:14 Lebanon 24 Lebanon 24

افيخاي ادرعي

كتائب القسام

محمد الضيف

الإسرائيلي

أبو عبيدة

قائد لواء

خان يونس

أبو عبيد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:38 | 2025-09-04
16:28 | 2025-09-04
16:08 | 2025-09-04
16:00 | 2025-09-04
15:58 | 2025-09-04
15:52 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24