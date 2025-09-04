نشر الجيش الإسرائيليّ صورة جديدة للمتحدث باسم " " حذيفة الكحلوت الملقب بـ" ".

وأشار إلى أنّه في وثيقة عُثر عليها في ، يظهر الكحلوت إلى جانب قائد الجناح العسكري لحماس ، وقائد لواء رافع سلامة.

إلى ذلك، نشر الجيش الإسرائيليّ فيديو للحظة إستهداف "أبو عبيدة"، الذي اعلن أنّه نجح في اغتياله.

