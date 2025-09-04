الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يهاجم الشرعية الدولية ويسعى لتفكيك السلطة

Advertisement

أشارت الخارجية الى "أن خرج من عباءة للهجوم على ".وقالت الخارجية الفلسطينية: "حكومة نتنياهو لم تتحدث عن السلام يوما".وأكدت أن: "حكومة نتنياهو حولت الضفة إلى جزر معزولة".أضافت: "ما يجري في حصار وخنق وتهجير".وقالت إن " تريد تفكيك ".وأفادت بأن "نتنياهو لا يريد سلطة معترف بها دوليا وإنما فصائل متناحرة". (الحدث)