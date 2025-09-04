Advertisement

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يهاجم الشرعية الدولية ويسعى لتفكيك السلطة

Lebanon 24
04-09-2025 | 14:15
أشارت الخارجية الفلسطينية الى "أن نتنياهو خرج من عباءة سموتريتش للهجوم على الشرعية الدولية".
وقالت الخارجية الفلسطينية: "حكومة نتنياهو لم تتحدث عن السلام يوما".
وأكدت أن: "حكومة نتنياهو حولت الضفة إلى جزر معزولة".
أضافت: "ما يجري في الضفة الغربية حصار وخنق وتهجير".
وقالت إن "إسرائيل تريد تفكيك السلطة الفلسطينية".
وأفادت بأن "نتنياهو لا يريد سلطة معترف بها دوليا وإنما فصائل متناحرة". (الحدث)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24