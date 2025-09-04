ترامب يعلن نيته التحدث مع بوتين بعد مشاورات مع زيلينسكي

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي أنه سيتحدث قريبًا مع نظيره الروسي ، في خطوة تأتي بعد سلسلة مشاورات أجراها عبر الفيديو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة ضمن ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين" الداعم لكييف.وجاء تصريح خلال عشاء مع كبار رؤساء شركات التكنولوجيا في ، إذ ردّ على سؤال بهذا الخصوص قائلاً: "نعم، سأتحدث إليه".وكان القادة الأوروبيون قد اجتمعوا في باريس، حضورياً وعبر الفيديو، لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا وسبل زيادة الضغط على لدفعها نحو مفاوضات السلام. وأكدت مصادر أن الأوروبيين طالبوا بفرض عقوبات إضافية على .يُذكر أن ترامب عبّر مؤخرًا عن "خيبة أمل كبيرة" من بوتين، ملمحًا إلى احتمال فرض عقوبات جديدة إذا لم تُظهر موسكو استعدادًا جادًا للسلام، من دون تفاصيل إضافية.