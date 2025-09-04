26
بيروت
28
طرابلس
25
صور
27
جبيل
26
صيدا
27
جونية
19
النبطية
20
زحلة
20
بعلبك
15
بشري
22
بيت الدين
22
كفردبيان
عربي-دولي
ترامب يعلن نيته التحدث مع بوتين بعد مشاورات مع زيلينسكي
Lebanon 24
04-09-2025
23:06
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أنه سيتحدث قريبًا مع نظيره الروسي
فلاديمير بوتين
، في خطوة تأتي بعد سلسلة مشاورات أجراها عبر الفيديو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة
الأوروبيين
ضمن ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين" الداعم لكييف.
وجاء تصريح
ترامب
خلال عشاء مع كبار رؤساء شركات التكنولوجيا في
الولايات المتحدة
، إذ ردّ على سؤال بهذا الخصوص قائلاً: "نعم، سأتحدث إليه".
وكان القادة الأوروبيون قد اجتمعوا في باريس، حضورياً وعبر الفيديو، لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا وسبل زيادة الضغط على
موسكو
لدفعها نحو مفاوضات السلام. وأكدت مصادر أن الأوروبيين طالبوا
واشنطن
بفرض عقوبات إضافية على
روسيا
.
يُذكر أن ترامب عبّر مؤخرًا عن "خيبة أمل كبيرة" من بوتين، ملمحًا إلى احتمال فرض عقوبات جديدة إذا لم تُظهر موسكو استعدادًا جادًا للسلام، من دون
الكشف عن
تفاصيل إضافية.
