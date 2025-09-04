Advertisement

عربي-دولي

ترامب يعلن نيته التحدث مع بوتين بعد مشاورات مع زيلينسكي

Lebanon 24
04-09-2025 | 23:06
A-
A+
Doc-P-1413021-638926493782577170.png
Doc-P-1413021-638926493782577170.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيتحدث قريبًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في خطوة تأتي بعد سلسلة مشاورات أجراها عبر الفيديو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين ضمن ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين" الداعم لكييف.
Advertisement

وجاء تصريح ترامب خلال عشاء مع كبار رؤساء شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، إذ ردّ على سؤال بهذا الخصوص قائلاً: "نعم، سأتحدث إليه".

وكان القادة الأوروبيون قد اجتمعوا في باريس، حضورياً وعبر الفيديو، لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا وسبل زيادة الضغط على موسكو لدفعها نحو مفاوضات السلام. وأكدت مصادر أن الأوروبيين طالبوا واشنطن بفرض عقوبات إضافية على روسيا.

يُذكر أن ترامب عبّر مؤخرًا عن "خيبة أمل كبيرة" من بوتين، ملمحًا إلى احتمال فرض عقوبات جديدة إذا لم تُظهر موسكو استعدادًا جادًا للسلام، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
مواضيع ذات صلة
أكسيوس: ترامب سيتحدث إلى زيلينسكي اليوم بعد لقاء ويتكوف مع بوتين
lebanon 24
05/09/2025 07:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ميرتس: ترامب تحدث مع بوتين واتفقا على عقد اجتماع بوتين وزيلينسكي في غضون أسبوعين
lebanon 24
05/09/2025 07:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إذا سارت الأمور على ما يرام خلال لقاء زيلينسكي فسوف نحدد موعدًا لقمة مع بوتين
lebanon 24
05/09/2025 07:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: ترامب أطلعني على النقاط الرئيسية في محادثاته مع بوتين في ألاسكا
lebanon 24
05/09/2025 07:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

دونالد ترامب

الأوروبيين

أوكرانيا

الكشف عن

الأوروبي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:17 | 2025-09-05
00:12 | 2025-09-05
00:00 | 2025-09-05
23:58 | 2025-09-04
23:57 | 2025-09-04
23:29 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24