محاولة أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

ويأتي الاجتماع بعد تفعيل وبريطانيا وألمانيا آلية "الزناد" أواخر آب، ما يفتح الباب أمام عودة عقوبات ما لم تُعالج المخاوف الغربية قبل انتهاء المهلة في أكتوبر المقبل.وبحسب الاتحاد ، ركّزت المحادثات على وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت ، إضافة إلى مصير مخزون اليورانيوم المخصّب. في المقابل، عرضت الدول الأوروبية تأجيل العقوبات إذا تجاوبت طهران، التي اعتبرت المبادرة "غير صادقة".