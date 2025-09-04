26
عربي-دولي
محاولة أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني
Lebanon 24
04-09-2025
|
23:11
A-
A+
في مسعى جديد لتفادي إعادة فرض
العقوبات
على طهران، التقت مسؤولة السياسة الخارجية في
الاتحاد الأوروبي
كايا كالاس، الخميس في الدوحة،
وزير الخارجية
الإيراني
عباس عراقجي، لبحث إمكانية التوصل إلى "حل تفاوضي" بشأن البرنامج
النووي
الإيراني.
ويأتي الاجتماع بعد تفعيل
فرنسا
وبريطانيا وألمانيا آلية "الزناد" أواخر آب، ما يفتح الباب أمام عودة عقوبات
الأمم المتحدة
ما لم تُعالج المخاوف الغربية قبل انتهاء المهلة في أكتوبر المقبل.
وبحسب الاتحاد
الأوروبي
، ركّزت المحادثات على وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت
الإيرانية
، إضافة إلى مصير مخزون اليورانيوم المخصّب. في المقابل، عرضت الدول الأوروبية تأجيل العقوبات إذا تجاوبت طهران، التي اعتبرت المبادرة "غير صادقة".
