عربي-دولي

أكثر من 2200 قتيل... زلزال جديد يضرب أفغانستان

Lebanon 24
04-09-2025 | 23:23
بعدما ضرب زلزال المناطق الجنوبية الشرقية مساء الخميس، ضرب زلزال جديد بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق أفغانستان يوم الجمعة، وفقا لما ذكره المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ).
وأشار المركز إلى أن  الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، فيما لم يتضح على الفور حجم الأضرار.

وتعد الهزة الأرضية فجر اليوم الجمعة، الرابعة على الأقل، منذ يوم الأحد الفائت، الذي شهد هزة أرضية بلغت شدتها 6 درجات على مقياس ريختر وأدت إلى مقتل المئات ودمار كبير بالمباني.

وضربت هزة ارتدادية بقوة 5.5 درجة يوم الثلاثاء، مما تسبب في حالة من الذعر وتعطيل جهود الإنقاذ، حيث انقطعت المزيد من الطرق بسبب تساقط الصخور.

وأكد حمد الله فطرت، المتحدث باسم طالبان، يوم الخميس أن عدد قتلى زلزال يوم الأحد الذي بلغت قوته 6.0 درجة قد ارتفع إلى 2205 قتلى، بزيادة عن التقديرات السابقة البالغة 1400 قتيل، مما يجعله أحد أخطر الكوارث الطبيعية التي ضربت البلاد منذ عقود.

وقال "لا تزال جهود الإنقاذ والبحث مستمرة، وقد نُصِبت خيام للمتضررين في مناطق مختلفة، ويستمر تسليم الإسعافات الأولية وإمدادات الطوارئ".
 
