29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قصاصات ورق كانت في جيب السنوار لحظة استهدافه.. هذا ما تحتويه
Lebanon 24
04-09-2025
|
23:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دوائر عسكرية إسرائيلية أن قواتها عثرت على قصاصات ورقية في جيب القيادي في حركة "
حماس
"
يحيى السنوار
عقب اغتياله في مدينة
رفح
، تضمنت رسومات تفصيلية لشبكة الأنفاق السرية في حي تل السلطان.
Advertisement
وبحسب تقرير نشرته القناة
الإسرائيلية
السابعة، فإن
السنوار
رسم الخرائط بنفسه لتوضيح طرق الهروب المحتملة التي كان يعتزم استخدامها حال توغل الجيش
الإسرائيلي
، مشيرة إلى أن القصاصات كانت ملطخة بدمائه بعد استهدافه.
وذكرت القناة أن القوات الإسرائيلية تمكنت عبر هذه الأوراق من التعرف على أسماء رمزية أطلقها السنوار على بعض المناطق داخل الأنفاق، والتي تشير إلى أماكن تواجد محتملة له خلال عمليات القتال.
وأضاف التقرير أن تدمير الجيش الإسرائيلي لجزء واسع من شبكة الأنفاق في رفح أجبر السنوار على الصعود إلى السطح والاختباء، قبل أن يُقتل بعد نحو عام من اندلاع الحرب في غزة.
مواضيع ذات صلة
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
05/09/2025 10:20:19
05/09/2025 10:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تنشر فيديو للحظة إستهداف مسؤول في "حزب الله"
Lebanon 24
إسرائيل تنشر فيديو للحظة إستهداف مسؤول في "حزب الله"
05/09/2025 10:20:19
05/09/2025 10:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نشر ورقة عُثِرَ عليها في جيب يحيى السنوار... ماذا رسم وكتب عليها؟
Lebanon 24
نشر ورقة عُثِرَ عليها في جيب يحيى السنوار... ماذا رسم وكتب عليها؟
05/09/2025 10:20:19
05/09/2025 10:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تنشر صورة جديدة لـ"أبو عبيدة"... وفيديو للحظة إستهدافه
Lebanon 24
إسرائيل تنشر صورة جديدة لـ"أبو عبيدة"... وفيديو للحظة إستهدافه
05/09/2025 10:20:19
05/09/2025 10:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
يحيى السنوار
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
قناة ال
سنوار
حماس
تابع
قد يعجبك أيضاً
بوتين.. موقف موسكو ثابت من أوكرانيا والناتو
Lebanon 24
بوتين.. موقف موسكو ثابت من أوكرانيا والناتو
03:19 | 2025-09-05
05/09/2025 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر بين واشنطن وكراكاس.. ماذا حدث في البحر الكاريبي؟
Lebanon 24
توتر بين واشنطن وكراكاس.. ماذا حدث في البحر الكاريبي؟
03:00 | 2025-09-05
05/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل وجرحى جراء هجوم بسلاح أبيض في كندا
Lebanon 24
قتيل وجرحى جراء هجوم بسلاح أبيض في كندا
02:58 | 2025-09-05
05/09/2025 02:58:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: تدمير 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع
Lebanon 24
الدفاع الروسية: تدمير 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع
02:17 | 2025-09-05
05/09/2025 02:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق التنمية السوري ينطلق من قلب دمشق: بداية مرحلة الإعمار
Lebanon 24
صندوق التنمية السوري ينطلق من قلب دمشق: بداية مرحلة الإعمار
01:59 | 2025-09-05
05/09/2025 01:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
13:00 | 2025-09-04
04/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مجموعة" أرعبت برج البراجنة.. هذه قصة إشتباكات المخيم
Lebanon 24
"مجموعة" أرعبت برج البراجنة.. هذه قصة إشتباكات المخيم
10:00 | 2025-09-04
04/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:19 | 2025-09-05
بوتين.. موقف موسكو ثابت من أوكرانيا والناتو
03:00 | 2025-09-05
توتر بين واشنطن وكراكاس.. ماذا حدث في البحر الكاريبي؟
02:58 | 2025-09-05
قتيل وجرحى جراء هجوم بسلاح أبيض في كندا
02:17 | 2025-09-05
الدفاع الروسية: تدمير 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع
01:59 | 2025-09-05
صندوق التنمية السوري ينطلق من قلب دمشق: بداية مرحلة الإعمار
01:08 | 2025-09-05
أزمة دبلوماسية بين مالي والجزائر تصل إلى محكمة العدل الدولية!
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
05/09/2025 10:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
05/09/2025 10:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
05/09/2025 10:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24