عربي-دولي

قصاصات ورق كانت في جيب السنوار لحظة استهدافه.. هذا ما تحتويه

Lebanon 24
04-09-2025 | 23:29
Doc-P-1413027-638926507062444378.png
Doc-P-1413027-638926507062444378.png photos 0
كشفت دوائر عسكرية إسرائيلية أن قواتها عثرت على قصاصات ورقية في جيب القيادي في حركة "حماس" يحيى السنوار عقب اغتياله في مدينة رفح، تضمنت رسومات تفصيلية لشبكة الأنفاق السرية في حي تل السلطان.
وبحسب تقرير نشرته القناة الإسرائيلية السابعة، فإن السنوار رسم الخرائط بنفسه لتوضيح طرق الهروب المحتملة التي كان يعتزم استخدامها حال توغل الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن القصاصات كانت ملطخة بدمائه بعد استهدافه.

وذكرت القناة أن القوات الإسرائيلية تمكنت عبر هذه الأوراق من التعرف على أسماء رمزية أطلقها السنوار على بعض المناطق داخل الأنفاق، والتي تشير إلى أماكن تواجد محتملة له خلال عمليات القتال.

وأضاف التقرير أن تدمير الجيش الإسرائيلي لجزء واسع من شبكة الأنفاق في رفح أجبر السنوار على الصعود إلى السطح والاختباء، قبل أن يُقتل بعد نحو عام من اندلاع الحرب في غزة.
