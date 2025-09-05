بوتين: تسعير غاز "قوة سيبيريا-2" للصين وفق المعايير السوقية الأوروبية

Advertisement

أكد اليوم الجمعة، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك، أن أسعار الغاز في إطار مشروع "قوة سيبيريا-2" ستخضع للمعايير السوقية نفسها المطبقة على توريدات الغاز إلى .وأوضح بوتين أن الصيغة المتبعة لحساب الأسعار تعتمد بالكامل على السوق، مؤكداً أن جميع الأطراف المشاركة في المشروع تسعى لتحقيق نتائج مرضية. وأشار إلى أن المفاوضات حول المشروع كانت طويلة، لكن تم الوصول إلى اتفاقات تعكس منفعة مشتركة لكل الأطراف المعنية.ويهدف مشروع "قوة سيبيريا-2" لتوريد الغاز من حقول غرب سيبيريا إلى عبر منغوليا بمعدل 50 مليار متر مكعب سنوياً، وهو مشروع استراتيجي يوسع شبكة أنابيب الغاز الروسية ويعزز التعاون بين والصين في مجال الطاقة.يُذكر أن شركة "غازبروم" الروسية أعلنت مؤخراً توقيع اتفاقيات استراتيجية مع الشركة الوطنية الصينية للبترول لتوسيع إمدادات الغاز عبر الشبكة القائمة، بما في ذلك تطوير خط أنابيب جديد ضمن مشروع "قوة سيبيريا-2".فعاليات المنتدى، الذي يحمل شعار "الشرق الأقصى.. التعاون من أجل السلام والازدهار"، تستمر حتى 6 أيلول الجاري بمشاركة واسعة من قادة أعمال ومسؤولين دوليين، مع التركيز على فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في المنطقة.