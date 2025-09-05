قيادي في "حماس"... من اغتالت إسرائيل في غزة؟



وذكر الجيش في بيان أنه: "تمكن سلاح الجو بتوجيه من في وقت سابق من هذا الأسبوع من تصفية، دبابش، الذي كان يعمل في قسم المالية في الجناح العسكري لحماس". أعلنت اغتيال قيادي في حركة في ، يعمل في ، مشيرة إلى أنه مرتبط بعمليات التمويل للحركة.وذكر الجيش في بيان أنه: "تمكن سلاح الجو بتوجيه من في وقت سابق من هذا الأسبوع من تصفية، دبابش، الذي كان يعمل في قسم المالية في الجناح العسكري لحماس".

وتابع البيان: "خلال الحرب، كان المستهدف متورطا في جمع وتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة".

وأضاف: "استخدمت هذه الأموال لتعزيز الجناح العسكري، وتمويل الأنشطة العسكرية للحركة. مكّنت هذه الأموال من استمرار القتال وبقاء حماس في قطاع غزة". (سكاي نيوز عربية)