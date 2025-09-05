Advertisement

عربي-دولي

قيادي في "حماس"... من اغتالت إسرائيل في غزة؟

Lebanon 24
05-09-2025 | 06:46
أعلنت إسرائيل اغتيال قيادي في حركة حماس في قطاع غزة، يعمل في قسم المالية، مشيرة إلى أنه مرتبط بعمليات التمويل للحركة.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه: "تمكن سلاح الجو بتوجيه من الشاباك في وقت سابق من هذا الأسبوع من تصفية، نور الدين دبابش، الذي كان يعمل في قسم المالية في الجناح العسكري لحماس".
 
وتابع البيان: "خلال الحرب، كان المستهدف متورطا في جمع وتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة".
 
وأضاف: "استخدمت هذه الأموال لتعزيز الجناح العسكري، وتمويل الأنشطة العسكرية للحركة. مكّنت هذه الأموال من استمرار القتال وبقاء حماس في قطاع غزة". (سكاي نيوز عربية) 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24