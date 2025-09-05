Advertisement

عربي-دولي

مصر تندد باتهامات إسرائيل وتؤكد: لن نكون بوابة لتهجير الفلسطينيين

Lebanon 24
05-09-2025 | 13:15
اتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، وزارة الخارجية المصرية، بتقييد حرية حركة سكان قطاع غزة الراغبين في مغادرة المنطقة.
وقال مكتب نتنياهو في بيان: "وزارة الخارجية المصرية تفضل سجن سكان غزة الذين يريدون مغادرة منطقة الحرب ضد إرادتهم".

وفي وقت سابق من الجمعة، نددت القاهرة، بتصريحات نتنياهو، بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، مشددة على أنها لن تكون "بوابة للتهجير".

وأصدرت الخارجية المصرية بيانا جاء فيه: "تعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الاسرائيلية في غزة داخليا وخارجيا".

كما شددت مصر على أنها "لن تكون أبدا شريكا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية، أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطا أحمر غير قابل للتغير".

وطالب البيان "بمواجهة حالة الفوضى التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب اسرائيل من القطاع وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر وإعادة تشغيل الأخيرة وفقا للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005".

وتابع البيان: "وتجدد جمهورية مصر العربية تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة الإجبار الفلسطينيين على المغادرة". (سكاي نيوز)
16:35 | 2025-09-05
16:13 | 2025-09-05
16:00 | 2025-09-05
15:35 | 2025-09-05
15:09 | 2025-09-05
14:35 | 2025-09-05
