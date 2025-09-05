Advertisement

عربي-دولي

تحضيرات لقمة العشرين لعام 2026.. ودعوات من ترامب لبوتين وشي

Lebanon 24
05-09-2025 | 23:38
A-
A+
Doc-P-1413449-638927376297717634.webp
Doc-P-1413449-638927376297717634.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن قمة مجموعة العشرين لعام 2026 ستعقد في ميامي بولاية فلوريدا الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، وحدد لاحقا أنها ستكون في منتجع "ترامب ناشونال دورال ميامي" الذي يملكه.
Advertisement

وقال ترامب "يسعدني أن أعلن أن قمة مجموعة العشرين لعام 2026... ستُعقد في واحدة من أعظم مدن بلدنا، ميامي الجميلة في ولاية فلوريدا" مؤكدا "لن نجني أي أموال من ذلك بتاتا" معتبرا أن الموقع الذي تم اختياره هو "أفضل مكان" للقمة.

وقال الملياردير البالغ 79 عاما لصحافيين في المكتب البيضوي "سيكون الأمر رائعا"، مشيرا إلى أن العقار قريب من المطار ومؤكدا أن "كل دولة سيكون لها مبناها الخاص. أعتقد أنه سيكون شيئا جميلا حقا".

لكن ترامب الذي واجه اتهامات متكررة بأنه وأفراد عائلته زادوا ثرواتهم خلال ولايتيه، أصر على أنه لن يستفيد ماديا من الحدث. وصرّح "لن نجني أي أموال من ذلك بتاتا. نحن نعقد صفقة لن يكون فيها مال، لا مال فيها. أريد فقط أن تسير الأمور بشكل جيد".
مواضيع ذات صلة
لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الروسي: التحضيرات لقمة بوتين ترامب بدأت بالفعل
lebanon 24
06/09/2025 13:01:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يعلن أن ميامي ستستضيف قمة العشرين العام المقبل
lebanon 24
06/09/2025 13:01:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أسلحتنا هي الأفضل وبقية العالم خلفنا بعشرين عاما
lebanon 24
06/09/2025 13:01:36 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بوتين يوافق على لقاء زيلينسكي تمهيدًا لقمة سلام برعاية ترامب
lebanon 24
06/09/2025 13:01:36 Lebanon 24 Lebanon 24

شرق الولايات المتحدة

الولايات المتحدة

ولاية فلوريدا

دونالد ترامب

جنوب شرق

فلوريدا

دونالد

المطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:54 | 2025-09-06
05:47 | 2025-09-06
05:30 | 2025-09-06
05:27 | 2025-09-06
05:26 | 2025-09-06
05:22 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24