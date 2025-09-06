29
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
18
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قد تشمل الصين وإيران.. "قائمة سوداء" من ترامب تُهدد دولا كبرى
Lebanon 24
06-09-2025
|
00:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بتوقيع مرسوم أمس الجمعة يقضي بإنشاء قائمة سوداء للدول التي يُحتجز فيها أميركيون بشكل غير عادل، وهو إجراء تفرض بموجبه عقوبات صارمة على المسؤولين المعنيين.
Advertisement
وهذه القائمة مستوحاة من قائمة الدول الداعمة للإرهاب التي تعدها
وزارة الخارجية
الأميركية والتي تتضمن عقوبات مالية على الدول المدرجة فيها.
ولم تعلن إدارة
ترامب
رسميا بعد أسماء الدول التي قد تدرج في القائمة السوداء، لكنّ مسؤولا كبيرا أفاد بأن
الصين
وإيران وأفغانستان قد تكون من بينها بسبب "تورطها المتكرر في دبلوماسية الرهائن".
وقال المسؤول الذي طلب عدم
الكشف عن
هويته لصحفيين: "اليوم نضع حدا واضحا وخطا أحمر: لا يمكنكم استخدام أميركيين كورقة مساومة وإلا ستواجهون تبعات وخيمة".
وبموجب المرسوم الجديد، تخضع الدول التي تستهدفها
واشنطن
لعقوبات، كما يُمنع مسؤولوها المتورطون في التوقيفات من دخول
الولايات المتحدة
.
كذلك، يمكن وزارة الخارجية بموجب المرسوم الجديد منع المواطنين
الأميركيين
من السفر إلى البلدان المدرجة في القائمة.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
"بوليتيكو": السلع الأميركية التي قد يستهدفها الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية تشمل صناعة الطائرات والسيارات
Lebanon 24
"بوليتيكو": السلع الأميركية التي قد يستهدفها الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية تشمل صناعة الطائرات والسيارات
06/09/2025 13:02:06
06/09/2025 13:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
براك: الخطوات التالية تشمل العمل مع حكومة لبنان من أجل استعادة الازدهار والبحث في كيفية تعاون "إسرائيل" وإيران في هذا الإطار
Lebanon 24
براك: الخطوات التالية تشمل العمل مع حكومة لبنان من أجل استعادة الازدهار والبحث في كيفية تعاون "إسرائيل" وإيران في هذا الإطار
06/09/2025 13:02:06
06/09/2025 13:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العدل الإسرائيلي: اعتراف ماكرون بالدولة الفلسطينية "بقعة سوداء في تاريخ فرنسا"
Lebanon 24
وزير العدل الإسرائيلي: اعتراف ماكرون بالدولة الفلسطينية "بقعة سوداء في تاريخ فرنسا"
06/09/2025 13:02:06
06/09/2025 13:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: روسيا تسعى جاهدة لإقامة علاقات قائمة على المصالح المشتركة مع كل من الصين ومنغوليا
Lebanon 24
بوتين: روسيا تسعى جاهدة لإقامة علاقات قائمة على المصالح المشتركة مع كل من الصين ومنغوليا
06/09/2025 13:02:06
06/09/2025 13:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
دونالد ترامب
الأميركيين
سكاي نيوز
دبلوماسي
الكشف عن
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
نهاية حزينة لطفلتان في العراق... سقطتا في النهر وغرقتا
Lebanon 24
نهاية حزينة لطفلتان في العراق... سقطتا في النهر وغرقتا
05:54 | 2025-09-06
06/09/2025 05:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بيسكوف: نعتبر الشركات الغربية الممولة للقوات الأوكرانية عدوة
Lebanon 24
بيسكوف: نعتبر الشركات الغربية الممولة للقوات الأوكرانية عدوة
05:47 | 2025-09-06
06/09/2025 05:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير من تل أبيب: مكانة إسرائيل تتدهور في أميركا!
Lebanon 24
آخر تقرير من تل أبيب: مكانة إسرائيل تتدهور في أميركا!
05:30 | 2025-09-06
06/09/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف لبنانيين في اليمن... ماذا كشفت التحقيقات بشأنهم؟
Lebanon 24
توقيف لبنانيين في اليمن... ماذا كشفت التحقيقات بشأنهم؟
05:27 | 2025-09-06
06/09/2025 05:27:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيق مثير.. هكذا حاولت أميركا التجسس على "زعيم كوريا الشمالية"
Lebanon 24
تحقيق مثير.. هكذا حاولت أميركا التجسس على "زعيم كوريا الشمالية"
05:26 | 2025-09-06
06/09/2025 05:26:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
Lebanon 24
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
08:38 | 2025-09-05
05/09/2025 08:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الكهرباء... إليكم هذا البيان من وزارة الطاقة
Lebanon 24
بشأن الكهرباء... إليكم هذا البيان من وزارة الطاقة
06:14 | 2025-09-05
05/09/2025 06:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
11:24 | 2025-09-05
05/09/2025 11:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
01:14 | 2025-09-06
06/09/2025 01:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا أنهى قائد الجيش توتراً كبيراً.. سرّ بين السطور
Lebanon 24
هكذا أنهى قائد الجيش توتراً كبيراً.. سرّ بين السطور
14:18 | 2025-09-05
05/09/2025 02:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:54 | 2025-09-06
نهاية حزينة لطفلتان في العراق... سقطتا في النهر وغرقتا
05:47 | 2025-09-06
بيسكوف: نعتبر الشركات الغربية الممولة للقوات الأوكرانية عدوة
05:30 | 2025-09-06
آخر تقرير من تل أبيب: مكانة إسرائيل تتدهور في أميركا!
05:27 | 2025-09-06
توقيف لبنانيين في اليمن... ماذا كشفت التحقيقات بشأنهم؟
05:26 | 2025-09-06
تحقيق مثير.. هكذا حاولت أميركا التجسس على "زعيم كوريا الشمالية"
05:22 | 2025-09-06
من هو المحتجز الإسرائيليّ الثاني الذي ظهر في فيديو "القسام"؟
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
06/09/2025 13:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
06/09/2025 13:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
06/09/2025 13:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24