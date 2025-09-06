قد تشمل الصين وإيران.. "قائمة سوداء" من ترامب تُهدد دولا كبرى

Advertisement

قام الرئيس الأميركي بتوقيع مرسوم أمس الجمعة يقضي بإنشاء قائمة سوداء للدول التي يُحتجز فيها أميركيون بشكل غير عادل، وهو إجراء تفرض بموجبه عقوبات صارمة على المسؤولين المعنيين.وهذه القائمة مستوحاة من قائمة الدول الداعمة للإرهاب التي تعدها الأميركية والتي تتضمن عقوبات مالية على الدول المدرجة فيها.ولم تعلن إدارة رسميا بعد أسماء الدول التي قد تدرج في القائمة السوداء، لكنّ مسؤولا كبيرا أفاد بأن وإيران وأفغانستان قد تكون من بينها بسبب "تورطها المتكرر في دبلوماسية الرهائن".وقال المسؤول الذي طلب عدم هويته لصحفيين: "اليوم نضع حدا واضحا وخطا أحمر: لا يمكنكم استخدام أميركيين كورقة مساومة وإلا ستواجهون تبعات وخيمة".وبموجب المرسوم الجديد، تخضع الدول التي تستهدفها لعقوبات، كما يُمنع مسؤولوها المتورطون في التوقيفات من دخول .كذلك، يمكن وزارة الخارجية بموجب المرسوم الجديد منع المواطنين من السفر إلى البلدان المدرجة في القائمة.(سكاي نيوز)