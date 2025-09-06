29
لا أستطيع الذهاب إلى موسكو.. زيلينسكي: يمكن لبوتين القدوم إلى كييف للتفاوض
06-09-2025
02:05
في مقابلة مع مارثا راداتز كبيرة مراسلي الشؤون العالمية في شبكة "آيه بي سي" نيوز الأميركية، رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير
زيلينسكي
، أمس الجمعة، اقتراح
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بزيارة
موسكو
للتفاوض على تسوية دبلوماسية.
وقال زيلينسكي: "يمكنه (بوتين) القدوم إلى
كييف
. لا أستطيع الذهاب إلى موسكو وبلادي تتعرض للقصف الصاروخي يوميا. لا أستطيع الذهاب إلى عاصمة هذا الإرهابي".
وقالت لراداتز: "
بوتين
يتفهم هذا".
وقام زيلينسكي وراداتز بجولة وجلسا في موقع مصنع أميركي في غرب
أوكرانيا
، كان هدفا لهجوم صاروخي روسي مؤخرا.
وأكد الرئيس الأوكراني مرارا أن بوتين لا يسعى للقاء به في ظل استمراره في الحرب في أوكرانيا.
وقال إن عرض بوتين كان يهدف إلى "تأجيل الاجتماع"، مؤكدا أنه مستعد للاجتماع بأي شكل من الأشكال.
وأوضح زيلينسكي أن بوتين "يمارس الألاعيب مع
الولايات المتحدة
"..
وأضاف: "إذا كان شخص ما لا يريد الاجتماع أثناء الحرب، فبإمكانه بالطبع أن يقترح شيئاً لا يمكن قبوله من قبلي أو من قبل الآخرين".(سكاي نيوز)
