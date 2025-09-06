لا أستطيع الذهاب إلى موسكو.. زيلينسكي: يمكن لبوتين القدوم إلى كييف للتفاوض

Advertisement

في مقابلة مع مارثا راداتز كبيرة مراسلي الشؤون العالمية في شبكة "آيه بي سي" نيوز الأميركية، رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير ، أمس الجمعة، اقتراح بزيارة للتفاوض على تسوية دبلوماسية.وقال زيلينسكي: "يمكنه (بوتين) القدوم إلى . لا أستطيع الذهاب إلى موسكو وبلادي تتعرض للقصف الصاروخي يوميا. لا أستطيع الذهاب إلى عاصمة هذا الإرهابي".وقالت لراداتز: " يتفهم هذا".وقام زيلينسكي وراداتز بجولة وجلسا في موقع مصنع أميركي في غرب ، كان هدفا لهجوم صاروخي روسي مؤخرا.وأكد الرئيس الأوكراني مرارا أن بوتين لا يسعى للقاء به في ظل استمراره في الحرب في أوكرانيا.وقال إن عرض بوتين كان يهدف إلى "تأجيل الاجتماع"، مؤكدا أنه مستعد للاجتماع بأي شكل من الأشكال.وأوضح زيلينسكي أن بوتين "يمارس الألاعيب مع "..وأضاف: "إذا كان شخص ما لا يريد الاجتماع أثناء الحرب، فبإمكانه بالطبع أن يقترح شيئاً لا يمكن قبوله من قبلي أو من قبل الآخرين".(سكاي نيوز)