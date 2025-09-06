Advertisement

عربي-دولي

سفينتان حربيتان من كندا وأستراليا تعبران مضيق تايوان.. وجيش التحرير الصيني يراقبهما

Lebanon 24
06-09-2025 | 04:46
عبرت اليوم السبت سفينتان حربيتان من كندا وأستراليا مضيق تايوان بينما كان جيش التحرير الشعبي الصيني يراقبهما.

وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية التي تديرها الدولة في تقرير إن الفرقاطة الكندية فيل دو كيبيك والمدمرة الأسترالية برزبين ذات الصواريخ الموجهة هما السفينتان اللتان عبرتا الممر المائي الذي يفصل الصين الشيوعية عن جزيرة تايوان ذات الحكم الديمقراطي.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها لا تستطيع التعليق على الأمر حاليا، ولم يرد الجيشان الكندي والأسترالي حتى الآن على طلبات للتعليق من "رويترز".

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن "جيش التحرير الشعبي الصيني واصل المراقبة والرصد الكاملين خلال عملية العبور، وكان الوضع تحت السيطرة الكاملة".

وتعبر سفن تابعة للبحرية الأميركية وأحيانا سفن من دول حليفة مثل كندا وبريطانيا وفرنسا المضيق مرة في الشهر تقريبا، إذ تعتبره تلك الدول ممرا مائيا دوليا.(العربية)
 
وزارة الدفاع

الديمقراطي

بريطانيا

ديمقراطي

الصينية

رويترز

فرنسا

جزيرة

