سفينتان حربيتان من كندا وأستراليا تعبران مضيق تايوان.. وجيش التحرير الصيني يراقبهما

عبرت اليوم السبت سفينتان حربيتان من كندا وأستراليا مضيق تايوان بينما كان جيش التحرير الشعبي الصيني يراقبهما.وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" التي تديرها الدولة في تقرير إن الفرقاطة الكندية فيل دو كيبيك والمدمرة الأسترالية برزبين ذات الصواريخ الموجهة هما السفينتان اللتان عبرتا الممر المائي الذي يفصل الشيوعية عن تايوان ذات الحكم .وقالت التايوانية إنها لا تستطيع التعليق على الأمر حاليا، ولم يرد الجيشان الكندي والأسترالي حتى الآن على طلبات للتعليق من " ".وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن "جيش التحرير الشعبي الصيني واصل المراقبة والرصد الكاملين خلال عملية العبور، وكان الوضع تحت السيطرة الكاملة".وتعبر سفن تابعة للبحرية الأميركية وأحيانا سفن من دول حليفة مثل كندا وبريطانيا وفرنسا المضيق مرة في الشهر تقريبا، إذ تعتبره تلك الدول ممرا مائيا دوليا.(العربية)