في المحور الجنوبي في الفاشر.. الجيش السوداني يوقف تقدم قوات "الدعم السريع"

أكد الجيش السوداني، السبت، عزمه فك حصار قوات "الدعم السريع" عن مدينة في إقليم دارفور.

وتعرضت أطراف مدينة الفاشر لقصف مدفعي مستمر من "الدعم السريع".



وكشف المراسل عن "خروج معظم مستشفيات الفاشر عن الخدمة بسبب القصف المتكرر".



وأوضح أن "900 ألف شخص يعانون الجوع بسبب الحصار على الفاشر".



وتتواصل هجمات المناوئة للجيش السوداني بقيادة رئيس ، على الفاشر منذ أسابيع، وسط تحذيرات دولية من خطورة المعارك باعتبار الفاشر الإنسانية لولايات دارفور، الخمس.