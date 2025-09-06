Advertisement

عربي-دولي

في المحور الجنوبي في الفاشر.. الجيش السوداني يوقف تقدم قوات "الدعم السريع"

Lebanon 24
06-09-2025 | 04:58
أكد الجيش السوداني، السبت، عزمه فك حصار قوات "الدعم السريع" عن مدينة الفاشر في إقليم دارفور.
وتعرضت أطراف مدينة الفاشر لقصف مدفعي مستمر من "الدعم السريع".

وكشف المراسل عن "خروج معظم مستشفيات الفاشر عن الخدمة بسبب القصف المتكرر".

وأوضح أن "900 ألف شخص يعانون الجوع بسبب الحصار على الفاشر".

وتتواصل هجمات قوات الدعم السريع المناوئة للجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، على الفاشر منذ أسابيع، وسط تحذيرات دولية من خطورة المعارك باعتبار الفاشر مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور، الخمس.
