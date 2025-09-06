Advertisement

عربي-دولي

إنذار إسرائيليّ عاجل لسكان غزة: أخلوا مبنى الرؤيا

Lebanon 24
06-09-2025 | 05:02
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي: "إنذار عاجل إلى سكان مدينة غزة في البلوكات 726, 727, 784, 786 وتحديدًا في عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيم المجاورة لها والواقعة عند مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية".
وأضاف أدرعي عبر "إكس": "سيُهاجم الجيش الإسرائيلي المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية  لحماس داخله أو بجواره. من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لاخلاء المبنى بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في مواصي خان يونس".
 
 
 
 
