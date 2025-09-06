إنذار إسرائيليّ عاجل لسكان غزة: أخلوا مبنى الرؤيا



قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي: "إنذار عاجل إلى سكان مدينة غزة في البلوكات 726, 727, 784, 786 وتحديدًا في عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيم المجاورة لها والواقعة عند مفرق وشارع ".

وأضاف أدرعي عبر "إكس": "سيُهاجم الجيش المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية لحماس داخله أو بجواره. من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لاخلاء المبنى بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في مواصي ".