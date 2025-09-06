Advertisement

عربي-دولي

بيسكوف: نعتبر الشركات الغربية الممولة للقوات الأوكرانية عدوة

Lebanon 24
06-09-2025 | 05:47
أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أن الشركات الغربية التي مولت القوات الأوكرانية أصبحت عدوة لروسيا.
وقال بيسكوف لـ"تاس": "الشركات التي تمول القوات الأوكرانية أصبحت بالفعل عدوة، ويجب معاملتها بهذه الطريقة".

وأشار إلى أن "موسكو ستجري حواراً مع العلامات التجارية التي أوفت بكل التزاماتها عند مغادرة الأسواق الروسية. لكن بالنسبة لأولئك الذين تصرفوا بطريقة غير نزيهة، ستكون العودة مكلفة كثيراً بالنسبة لهم".
 
إلى ذلك، أكد بيسكوف أن روسيا لن تبيع مواردها من الطاقة بأسعار غير مربحة، مشدداً على أن مصالح البلاد ستكون محفوظة في أي اتفاقات دولية.

وقال بيسكوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك: "من الطبيعي ألا تبيع روسيا مواردها بأسعار غير مفيدة لمصلحتها الوطنية". جاء ذلك رداً على سؤال حول ضمان مصالح موسكو في اتفاقية مشروع "قوة سيبيريا-2" لنقل الغاز. (العربية) 
