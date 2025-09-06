

وقال بيسكوف لـ"تاس": "الشركات التي تمول القوات الأوكرانية أصبحت بالفعل عدوة، ويجب معاملتها بهذه الطريقة".



وأشار إلى أن " ستجري حواراً مع العلامات التجارية التي أوفت بكل التزاماتها عند مغادرة الأسواق الروسية. لكن بالنسبة لأولئك الذين تصرفوا بطريقة غير نزيهة، ستكون العودة مكلفة كثيراً بالنسبة لهم". أكد الناطق باسم ، أن الشركات الغربية التي مولت القوات أصبحت عدوة لروسيا.وقال بيسكوف لـ"تاس": "الشركات التي تمول القوات الأوكرانية أصبحت بالفعل عدوة، ويجب معاملتها بهذه الطريقة".وأشار إلى أن " ستجري حواراً مع العلامات التجارية التي أوفت بكل التزاماتها عند مغادرة الأسواق الروسية. لكن بالنسبة لأولئك الذين تصرفوا بطريقة غير نزيهة، ستكون العودة مكلفة كثيراً بالنسبة لهم".

إلى ذلك، أكد بيسكوف أن لن تبيع مواردها من الطاقة بأسعار غير مربحة، مشدداً على أن مصالح البلاد ستكون محفوظة في أي اتفاقات دولية.



وقال بيسكوف في مقابلة مع وكالة " " على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك: "من الطبيعي ألا تبيع روسيا مواردها بأسعار غير مفيدة لمصلحتها الوطنية". جاء ذلك رداً على سؤال حول ضمان مصالح موسكو في اتفاقية مشروع "قوة سيبيريا-2" لنقل . (العربية)