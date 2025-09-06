Advertisement

إقتصاد

التحقيق مع الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية في الصين

Lebanon 24
06-09-2025 | 09:00
بعدما أُقيل فجأة من منصبه مطلع العام الماضي، قالت سلطات مكافحة الفساد الصينية، إنّ يي هويمان الرئيس السابق لأعلى هيئة تنظيمية لسوق الأوراق المالية، يخضع للتحقيق.
وقالت هيئتا مكافحة الفساد الرئيسيتان في الصين، أنّ "يي يُشتبه في ارتكابه انتهاكات خطيرة لقواعد الانضباط والقانون". (الامارات 24)
 
 
 
إقتصاد

عربي-دولي

هيئة الرقابة

الامارات

الصينية

الرئيسي

