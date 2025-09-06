27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
التحقيق مع الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية في الصين
Lebanon 24
06-09-2025
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعدما أُقيل فجأة من منصبه مطلع العام الماضي، قالت سلطات مكافحة الفساد
الصينية
، إنّ يي هويمان الرئيس السابق لأعلى هيئة تنظيمية لسوق الأوراق المالية، يخضع للتحقيق.
Advertisement
وقالت هيئتا مكافحة الفساد الرئيسيتان في
الصين
، أنّ "يي يُشتبه في ارتكابه انتهاكات خطيرة لقواعد الانضباط والقانون". (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
مكتب التحقيقات الفدرالي يبدأ تحقيقات جنائية مع المدير السابق للـ CIA جون برينان
Lebanon 24
مكتب التحقيقات الفدرالي يبدأ تحقيقات جنائية مع المدير السابق للـ CIA جون برينان
06/09/2025 21:29:24
06/09/2025 21:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فرعية المال تقرّ معايير صارمة لهيئة إصلاح المصارف وتطالب بإحالة قانون الفجوة المالية
Lebanon 24
فرعية المال تقرّ معايير صارمة لهيئة إصلاح المصارف وتطالب بإحالة قانون الفجوة المالية
06/09/2025 21:29:24
06/09/2025 21:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون عرض الملفات المالية والاقتصادية مع وزني
Lebanon 24
الرئيس عون عرض الملفات المالية والاقتصادية مع وزني
06/09/2025 21:29:24
06/09/2025 21:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مازن سويد رئيساً للجنة الرقابة على المصارف
Lebanon 24
مازن سويد رئيساً للجنة الرقابة على المصارف
06/09/2025 21:29:24
06/09/2025 21:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
هيئة الرقابة
الامارات
الصينية
الرئيسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
مشهد مروّع في العراق.. سقوط جسر على المدنيين (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروّع في العراق.. سقوط جسر على المدنيين (فيديو)
13:42 | 2025-09-06
06/09/2025 01:42:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة اهتزت جبال أفغانستان.. نزيف مأساة الزلزال لم ينته بعد
Lebanon 24
ليلة اهتزت جبال أفغانستان.. نزيف مأساة الزلزال لم ينته بعد
13:04 | 2025-09-06
06/09/2025 01:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيق جديد.. هكذا استعانت إسرائيل بـ"غوغل" خلال حرب غزة
Lebanon 24
تحقيق جديد.. هكذا استعانت إسرائيل بـ"غوغل" خلال حرب غزة
13:00 | 2025-09-06
06/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المسيرة الثلاثون لفلسطين… أضخم حشد في شوارع لندن منذ عقود
Lebanon 24
المسيرة الثلاثون لفلسطين… أضخم حشد في شوارع لندن منذ عقود
12:53 | 2025-09-06
06/09/2025 12:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار خلال مباراة رياضية في باكستان.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
انفجار خلال مباراة رياضية في باكستان.. إليكم ما حصل
12:34 | 2025-09-06
06/09/2025 12:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
01:14 | 2025-09-06
06/09/2025 01:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل وجرحى في بيروت... إليكم ما شهدته منطقة البربير
Lebanon 24
قتيل وجرحى في بيروت... إليكم ما شهدته منطقة البربير
05:28 | 2025-09-06
06/09/2025 05:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لسالكي طريق المطار.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
لسالكي طريق المطار.. إقرأوا هذا الخبر
15:06 | 2025-09-05
05/09/2025 03:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
10:01 | 2025-09-06
06/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بدوار والمذيعة اعتقدت انه يمزح.. شاهدوا ماذا حصل مع فنان مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
شعر بدوار والمذيعة اعتقدت انه يمزح.. شاهدوا ماذا حصل مع فنان مباشرة على الهواء (فيديو)
02:27 | 2025-09-06
06/09/2025 02:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:42 | 2025-09-06
مشهد مروّع في العراق.. سقوط جسر على المدنيين (فيديو)
13:04 | 2025-09-06
ليلة اهتزت جبال أفغانستان.. نزيف مأساة الزلزال لم ينته بعد
13:00 | 2025-09-06
تحقيق جديد.. هكذا استعانت إسرائيل بـ"غوغل" خلال حرب غزة
12:53 | 2025-09-06
المسيرة الثلاثون لفلسطين… أضخم حشد في شوارع لندن منذ عقود
12:34 | 2025-09-06
انفجار خلال مباراة رياضية في باكستان.. إليكم ما حصل
12:20 | 2025-09-06
شبكة تركية خطيرة وقعت في قبضة الأمن.. هذا ما كانت تفعله
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
06/09/2025 21:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
06/09/2025 21:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
06/09/2025 21:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24