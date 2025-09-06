27
عربي-دولي
شبكة تركية خطيرة وقعت في قبضة الأمن.. هذا ما كانت تفعله
Lebanon 24
06-09-2025
|
12:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
السلطات الأمنية
التركية
، السبت، عن إلقاء القبض على 34 مشتبهاً بهم في سلسلة عمليات واسعة لملاحقة جرائم الاحتيال الإلكتروني شملت 17 ولاية تركية، أبرزها
أنقرة
، إسطنبول، أضنة، إزمير، وديار بكر.
وقال
وزير الداخلية
التركي
علي يرلي كايا
إن فرق الدرك والأمن نفذت مداهمات متزامنة، بعد رصد المشتبه بهم وهم ينفذون عمليات نصب عبر إعلانات مزيفة لدراجات نارية على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تسهيل المقامرة الإلكترونية، والترويج لـ إعلانات استثمارية وقروض زراعية وهمية.
ووفق تقارير
هيئة التحقيق
في الجرائم المالية (MASAK)، صادرت السلطات:
- 30 منزلاً و6 مركبات.
- 40 حساباً مصرفياً تعود للمشتبه بهم.
- أصولاً تقدَّر قيمتها بنحو 225 مليون ليرة تركية (5.5 مليون دولار).
كما تم توقيف 14 شخصاً حتى الآن. وصدرت أوامر قضائية بحق 13 آخرين. والمشتبه بهم الباقون ما زالوا قيد الإجراءات القانونية.
تأتي هذه العملية بعد أشهر من إعلان الشرطة التركية في أيار الماضي عن تفكيك شبكة استثمارية وهمية استخدمت تقنيات
الذكاء الاصطناعي
لخداع المواطنين، وأسفرت عن توقيف 72 شخصاً في 28 ولاية. (العربية)
