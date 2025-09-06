انفجار خلال مباراة رياضية في باكستان.. إليكم ما حصل

Advertisement

وأوضحت الشرطة أن الانفجار نُفِّذ بشكل مستهدف، مرجحةً وقوف جماعات إرهابية خلفه.وأظهر مقطع فيديو متداول على لحظة الهجوم، حيث بدا اللاعبون والجمهور في حالة هلع بينما تصاعدت سحب كثيفة من الدخان في أجواء الملعب، وسط محاولات للهرب.السلطات طوقت المكان وفتحت تحقيقًا، فيما نُقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة.