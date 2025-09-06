Advertisement

عربي-دولي

انفجار خلال مباراة رياضية في باكستان.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
06-09-2025 | 12:34
لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون، مساء السبت، في انفجار عبوة ناسفة استهدف مباراة كريكيت محلية في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، وفق ما نقلت صحيفة دون عن مسؤولين أمنيين.

وأوضحت الشرطة أن الانفجار نُفِّذ بشكل مستهدف، مرجحةً وقوف جماعات إرهابية خلفه.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة الهجوم، حيث بدا اللاعبون والجمهور في حالة هلع بينما تصاعدت سحب كثيفة من الدخان في أجواء الملعب، وسط محاولات للهرب.

السلطات طوقت المكان وفتحت تحقيقًا، فيما نُقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة.
