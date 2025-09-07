Advertisement

بالفيديو.. حريق كيميائي ضخم يهز مدينة أميركية

07-09-2025 | 00:23
اندلع حريق كيميائي هائل، السبت، في مدينة نيوبورغ بولاية إنديانا الأميركية، ما استدعى استنفار السلطات المحلية وإصدار أوامر صارمة للسكان بالبقاء داخل منازلهم تجنباً للخطر.

وأظهرت مقاطع مصوّرة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة لهب ضخمة وأعمدة كثيفة من الدخان الأبيض تتصاعد من موقع الحريق الواقع على طريق فان بين شارعي ويذرز وأندرسون.
وأوضح مكتب الشريف في بيان أن الحريق يجري التعامل معه من قبل إدارة إطفاء بلدة أوهايو بالتعاون مع فرق محلية أخرى، مشدداً على أن احتمالية وجود مواد كيميائية خطرة تفرض بقاء السكان في أماكنهم حتى إشعار آخر.

كما نصحت السلطات المواطنين بإغلاق الأبواب والنوافذ وعدم التوجه إلى المناطق المتضررة، لتسهيل عمل طواقم الطوارئ. وفي تحديثات لاحقة، تم توسيع نطاق أوامر البقاء في المنازل ليشمل شوارع ومناطق إضافية وصولاً إلى الواجهة النهرية شرق طريق أندرسون.
Image

وحذرت السلطات من استخدام الطائرات المسيّرة فوق المنطقة، معتبرة أن ذلك يشكل خطراً على عمل الفرق الأرضية ويعطل جهودها.

حتى مساء السبت، لم يُعلن عن السيطرة الكاملة على الحريق أو تحديد طبيعة المواد الكيميائية المحترقة، فيما سادت حالة من القلق بين السكان الذين تساءلوا عبر شبكات التواصل عن طبيعة المخاطر التي قد يواجهونها.
