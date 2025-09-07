في أميركا.. مسؤول يتحدث عن "خرق إيراني"

أثار السيناتور توم كوتون جدلاً واسعاً في بعد توجيهه رسالة رسمية إلى كل من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزير الدفاع بتحذيره من وجود اختراق إيراني محتمل داخل المؤسسات الأمنية.

وأشار توم كوتون بالاسم إلى المستشارة السياسية في البنتاغون أريان طباطبائي المتهمة سابقا بالارتباط بشبكة نفوذ تديرها .





كوتون شدد على خطورة تسريب معلومات حساسة لقوة أجنبية معادية، محذراً من أن صلات مشبوهة قد تكون أثرت في عملية صنع القرار. وأشار توم كوتون بالاسم إلى المستشارة السياسية في البنتاغون أريان طباطبائي المتهمة سابقا بالارتباط بشبكة نفوذ تديرها .





ولفتت رسالته أيضاً إلى أن عدداً ممن كانوا في إدارتي وجو على اتصالات متكررة غير مُبلغ عنها مع مسؤولين إيرانيين، بينهم السابق محمد جواد ظريف.





وتركزت الأنظار على طباطبائي، الأميركية من أصول إيرانية التي يُنظر إليها على أنها عين ويدها في واشنطن.





وشغلت أريان مناصب بارزة في الخارجية قبل انتقالها إلى البنتاغون، فيما زعمت تقارير أميركية خلال وقت سابق ارتباطها بشبكة نفوذ إيرانية وتعاونها مع المبعوث السابق روبرت مالي، الذي أوقف عن عمله بعد اتهامات بالتساهل مع طهران في ملفات حساسة كانت محور فضيحة ضخمة بالخارجية الأميركية.