إطلاق صاروخين من غزة.. والجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض أحدهما

أعلن الجيش اليوم الأحد أنّه رصد إطلاق صاروخين من باتجاه مستوطنات الغلاف، موضحًا أنّه تمكن من اعتراض أحدهما، فيما سقط الآخر في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات.ودوّت في عدد من المحاذية للقطاع، بينها زماطار، شوفا، كفار ميمون، توشيا، سعد، علميم وتكوما، إضافة إلى نتيفوت في ، حيث أفاد السكان بسماع انفجارات متتالية في الأجواء.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق: "متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة غلاف غزة وبلدة نتيفوت، فإن الأمر يتعلق بإطلاق قذيفتين صاروخيتين من وسط ، حيث تم اعتراض إحداها بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة".