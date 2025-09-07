Advertisement

عربي-دولي

إطلاق صاروخين من غزة.. والجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض أحدهما

Lebanon 24
07-09-2025 | 02:14
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أنّه رصد إطلاق صاروخين من وسط قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، موضحًا أنّه تمكن من اعتراض أحدهما، فيما سقط الآخر في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات.
ودوّت صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات المحاذية للقطاع، بينها زماطار، شوفا، كفار ميمون، توشيا، سعد، علميم وتكوما، إضافة إلى نتيفوت في النقب الغربي، حيث أفاد السكان بسماع انفجارات متتالية في الأجواء.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق: "متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة غلاف غزة وبلدة نتيفوت، فإن الأمر يتعلق بإطلاق قذيفتين صاروخيتين من وسط قطاع غزة، حيث تم اعتراض إحداها بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة".
