بعد سلسلة اعترافات بالدولة الفلسطينية.. تحذير اسرائيلي

وقال ساعر خلال مشترك مع نظيره الدنماركي لارس لوكي راسموسن إن "الدول التي دفعت نحو ما يسمى الاعتراف بدولة فلسطين مثل والمملكة المتحدة، ارتكبت خطأ جسيما".



وأضاف وزير الخارجة الإسرائيلي: "لا يمكن فصل مسألة الدولة عن السلام، لأن ذلك سيجعل تحقيق السلام أكثر صعوبة ... لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام في إلا في سياق ثنائي".



وشدد ساعر على الموقف الإسرائيلي الذي عبّر عنه مسؤولون مرارًا، لجهة أن اعترافا أحاديا مماثلا سيكون بمثابة "هدية لحماس"، لأنه سيربط الاعتراف بالهجوم الذين شنته الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الاول 2023.



وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي: "هذا سيدفع إسرائيل أيضًا إلى اتخاذ قرارات أحادية، الأمر الذي سيكون خطأً جسيمًا".



ودعا "الدول المسؤولة في ، بما فيها الدنمارك" إلى معارضة هذه الخطوة.