Advertisement

عربي-دولي

التطورات الإقليمية بين رئيس دولة الإمارات وملك الأردن

Lebanon 24
07-09-2025 | 11:58
A-
A+
Doc-P-1413863-638928685049923841.jpg
Doc-P-1413863-638928685049923841.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، مؤكدين حرصهما على مواصلة تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.
Advertisement

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط خاصة المستجدات في الأرض الفلسطينية.
وأكدا موقف البلدين الثابت تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وأهمية العمل الدولي للدفع تجاه إرساء السلام الشامل والعادل الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوبها ودولها.
وشدد الجانبان على موقف البلدين الرافض لأي توجه إسرائيلي لضم الضفة الغربية أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم إضافة إلى خطط التوسع الاستيطاني، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات تقوض "حل الدولتين" وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين وفرص تحقيق السلام في المنطقة.

كما عبر الجانبان عن رفضهما المواقف والتصريحات الإسرائيلية التي تنطوي على تهديد لسيادة دول المنطقة.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبدالله الثاني حرصهما المشترك على مواصلة التشاور الأخوي والتنسيق المشترك بين البلدين خاصة في ظل التطورات التي تمر بها المنطقة.
مواضيع ذات صلة
بوتين: سنتبادل الآراء وسنتناقش مع دولة الإمارات بشأن التطورات الإقليمية
lebanon 24
07/09/2025 20:23:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يستعرض هاتفيا مع رئيس وزراء قطر العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية (واس)
lebanon 24
07/09/2025 20:23:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية تناول مع الكاظمي الأوضاع الاقليمية والتطورات وابرق الى نظيره البرتغالي معزياً
lebanon 24
07/09/2025 20:23:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والجهود المبذولة تجاه التطورات في المنطقة
lebanon 24
07/09/2025 20:23:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الضفة الغربية

الشرق الأوسط

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:26 | 2025-09-07
12:22 | 2025-09-07
12:10 | 2025-09-07
12:01 | 2025-09-07
12:00 | 2025-09-07
11:38 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24