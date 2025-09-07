29
بقوة 4.9 درجات.. زلزال يضرب شمال غرب تركيا
Lebanon 24
07-09-2025
|
12:10
A-
A+
ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة منطقة باليكسير في شمال
غرب تركيا
اليوم الأحد، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.
وأوضحت
إدارة الكوارث
والطوارئ
التركية
أن الزلزال وقع في سينديرجي بمنطقة باليكسير وعلى عمق 7.72 كيلومتر.
كما كتب
وزير الداخلية
علي يرلي قايا
على منصة إكس أن فرق إدارة
الكوارث
إلى جانب فرق الطوارئ الأخرى تقوم بعمليات تفتيش ميدانية بعد الزلزال.
وفي الشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة المنطقة نفسها وأسفر عن مقتل شخص وتسبب في انهيار بعض المباني.
