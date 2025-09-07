بقوة 4.9 درجات.. زلزال يضرب شمال غرب تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة منطقة باليكسير في شمال اليوم الأحد، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

Advertisement

وأوضحت والطوارئ أن الزلزال وقع في سينديرجي بمنطقة باليكسير وعلى عمق 7.72 كيلومتر.



كما كتب على منصة إكس أن فرق إدارة إلى جانب فرق الطوارئ الأخرى تقوم بعمليات تفتيش ميدانية بعد الزلزال.



وفي الشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة المنطقة نفسها وأسفر عن مقتل شخص وتسبب في انهيار بعض المباني.