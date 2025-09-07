Advertisement

بعد أعنف هجوم جوي روسي على أوكرانيا.. غضب في أوروبا

07-09-2025 | 12:22
ندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، بالهجمات الجوية الروسية التي استهدفت أوكرانيا في أضخم تصعيد منذ اندلاع الحرب عام 2022، واصفين الضربات بأنها "جبانة" و"عشوائية"، ومؤكدين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يأخذ السلام على محمل الجد"، ويغرق أكثر في "منطق الحرب والترهيب".
وقال ستارمر في بيان صادر عن داونينغ ستريت: "للمرة الأولى يتم استهداف مقر الحكومة المدنية الأوكرانية. هذه الضربات الجبانة تُظهر أن بوتين يعتقد أنه يفلت من العقاب، وأنه لا يأخذ السلام على محمل الجد. اليوم أكثر من أي وقت مضى، يجب أن نحافظ بحزم على دعمنا لأوكرانيا وسيادتها".

من جانبه، كتب ماكرون على منصة "إكس": "ندين بأشد العبارات الضربات العشوائية التي طاولت مناطق سكنية ومقر الحكومة في كييف. روسيا تنغمس بشكل متزايد في منطق الحرب والترهيب. فرنسا ستواصل بذل كل ما في وسعها لضمان سلام عادل ودائم".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "هذه الضربات غير المسبوقة، والتي جاءت بعد أقل من أسبوعين على هجوم واسع النطاق على كييف، تمثل تصعيداً جديداً وتظهر أن روسيا ليس لديها أي نية للسلام".
في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه بحث الهجوم عبر الهاتف مع ماكرون، قائلاً عبر "تيليغرام": "قمنا بتنسيق جهودنا الدبلوماسية وخطواتنا التالية واتصالاتنا مع شركائنا لتأمين رد مناسب. نحن نعد مع فرنسا إجراءات جديدة لتعزيز دفاعاتنا".
