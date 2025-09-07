29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد أعنف هجوم جوي روسي على أوكرانيا.. غضب في أوروبا
Lebanon 24
07-09-2025
|
12:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
ندد رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، بالهجمات الجوية الروسية التي استهدفت
أوكرانيا
في أضخم تصعيد منذ اندلاع الحرب عام 2022، واصفين الضربات بأنها "جبانة" و"عشوائية"، ومؤكدين أن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
"لا يأخذ السلام على محمل الجد"، ويغرق أكثر في "منطق الحرب والترهيب".
Advertisement
وقال ستارمر في بيان صادر عن داونينغ ستريت: "للمرة الأولى يتم استهداف مقر الحكومة المدنية
الأوكرانية
. هذه الضربات الجبانة تُظهر أن بوتين يعتقد أنه يفلت من العقاب، وأنه لا يأخذ السلام على محمل الجد. اليوم أكثر من أي وقت مضى، يجب أن نحافظ بحزم على دعمنا لأوكرانيا وسيادتها".
من جانبه، كتب ماكرون على منصة "إكس": "ندين بأشد العبارات الضربات العشوائية التي طاولت مناطق سكنية ومقر الحكومة في كييف.
روسيا
تنغمس بشكل متزايد في منطق الحرب والترهيب.
فرنسا
ستواصل بذل كل ما في وسعها لضمان سلام عادل ودائم".
وقالت
وزارة الخارجية
الفرنسية
إن "هذه الضربات غير المسبوقة، والتي جاءت بعد أقل من أسبوعين على هجوم واسع النطاق على كييف، تمثل تصعيداً جديداً وتظهر أن روسيا ليس لديها أي نية للسلام".
في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه بحث الهجوم عبر الهاتف مع ماكرون، قائلاً عبر "تيليغرام": "قمنا بتنسيق جهودنا الدبلوماسية وخطواتنا التالية واتصالاتنا مع شركائنا لتأمين رد مناسب. نحن نعد مع فرنسا إجراءات جديدة لتعزيز دفاعاتنا".
مواضيع ذات صلة
أوكرانيا: إصابة 8 أشخاص في هجوم جوي روسي على كييف
Lebanon 24
أوكرانيا: إصابة 8 أشخاص في هجوم جوي روسي على كييف
07/09/2025 20:23:51
07/09/2025 20:23:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: تخوفات أوروبا من هجوم روسي "هستيريا وقصص رعب"
Lebanon 24
بوتين: تخوفات أوروبا من هجوم روسي "هستيريا وقصص رعب"
07/09/2025 20:23:51
07/09/2025 20:23:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام روسي: فرض قيود على حركة الطيران في مطار سوتشي بعد تحذير من هجوم أوكراني بالمسيّرات
Lebanon 24
إعلام روسي: فرض قيود على حركة الطيران في مطار سوتشي بعد تحذير من هجوم أوكراني بالمسيّرات
07/09/2025 20:23:51
07/09/2025 20:23:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى بهجوم روسي على منطقة زابوريجيا في أوكرانيا
Lebanon 24
قتلى بهجوم روسي على منطقة زابوريجيا في أوكرانيا
07/09/2025 20:23:51
07/09/2025 20:23:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
وزارة الخارجية
الرئيس الروسي
الأوكرانية
البريطاني
الفرنسية
دبلوماسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
الليلة.. خسوف كلي للقمر يُظلم السماء 5 ساعات فوق مصر والعالم العربي
Lebanon 24
الليلة.. خسوف كلي للقمر يُظلم السماء 5 ساعات فوق مصر والعالم العربي
12:26 | 2025-09-07
07/09/2025 12:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 4.9 درجات.. زلزال يضرب شمال غرب تركيا
Lebanon 24
بقوة 4.9 درجات.. زلزال يضرب شمال غرب تركيا
12:10 | 2025-09-07
07/09/2025 12:10:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة مشاريع سعودية في سوريا.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
سلسلة مشاريع سعودية في سوريا.. اليكم ابرزها
12:01 | 2025-09-07
07/09/2025 12:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حياة 3 ملايين مهددة.. تصاعد التوترات العسكرية في قلب العاصمة الليبية
Lebanon 24
حياة 3 ملايين مهددة.. تصاعد التوترات العسكرية في قلب العاصمة الليبية
12:00 | 2025-09-07
07/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التطورات الإقليمية بين رئيس دولة الإمارات وملك الأردن
Lebanon 24
التطورات الإقليمية بين رئيس دولة الإمارات وملك الأردن
11:58 | 2025-09-07
07/09/2025 11:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
Lebanon 24
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
15:49 | 2025-09-06
06/09/2025 03:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
14:02 | 2025-09-06
06/09/2025 02:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة "مخيم تدريب" لحزب في لبنان.. والجيش يصادر أسلحة
Lebanon 24
مداهمة "مخيم تدريب" لحزب في لبنان.. والجيش يصادر أسلحة
16:00 | 2025-09-06
06/09/2025 04:00:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكريّ أم كشفي؟ آخر معلومة عن مداهمة الجيش لمخيم "السوري القومي"
Lebanon 24
عسكريّ أم كشفي؟ آخر معلومة عن مداهمة الجيش لمخيم "السوري القومي"
16:16 | 2025-09-06
06/09/2025 04:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فظائع داخل سجون بلد قرب لبنان.. ما يجري مُخيف!
Lebanon 24
فظائع داخل سجون بلد قرب لبنان.. ما يجري مُخيف!
14:38 | 2025-09-06
06/09/2025 02:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:26 | 2025-09-07
الليلة.. خسوف كلي للقمر يُظلم السماء 5 ساعات فوق مصر والعالم العربي
12:10 | 2025-09-07
بقوة 4.9 درجات.. زلزال يضرب شمال غرب تركيا
12:01 | 2025-09-07
سلسلة مشاريع سعودية في سوريا.. اليكم ابرزها
12:00 | 2025-09-07
حياة 3 ملايين مهددة.. تصاعد التوترات العسكرية في قلب العاصمة الليبية
11:58 | 2025-09-07
التطورات الإقليمية بين رئيس دولة الإمارات وملك الأردن
11:38 | 2025-09-07
بعد سلسلة اعترافات بالدولة الفلسطينية.. تحذير اسرائيلي
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
07/09/2025 20:23:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
07/09/2025 20:23:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
07/09/2025 20:23:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24