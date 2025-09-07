انقطاع الإنترنت في آسيا والشرق الأوسط.. ما السبب؟

Advertisement

تشهد عدة دول في والشرق الأوسط انقطاعات واسعة في الإنترنت نتيجة أعطال متعددة في الكابلات البحرية الممتدة عبر ، بحسب ما أفادت مجموعة نت بلوكس لمراقبة الإنترنت.وأوضحت المجموعة أن اضطرابات الشبكات شملت مزودي الخدمة مثل "اتصالات" و"دو" في ، ما يشير إلى امتداد تأثير الانقطاع على نطاق جغرافي واسع. وأظهرت البيانات التقنية وجود أعطال مركزة قرب سواحل جدة ، دون تحديد الجهة المسؤولة عن الحادثة.من جانبها، أعلنت شركة أن مستخدمي منصة أزور السحابية قد يواجهون بطأً في استجابة الشبكة وانقطاعات متفرقة، مؤكدة إعادة توجيه حركة البيانات عبر مسارات بديلة لضمان استمرار الخدمة، مع توقع استمرار تأثير الأداء على المسارات المتأثرة في المنطقة.