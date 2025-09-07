Advertisement

إقتصاد

انقطاع الإنترنت في آسيا والشرق الأوسط.. ما السبب؟

Lebanon 24
07-09-2025 | 14:25
تشهد عدة دول في آسيا والشرق الأوسط انقطاعات واسعة في الإنترنت نتيجة أعطال متعددة في الكابلات البحرية الممتدة عبر البحر الأحمر، بحسب ما أفادت مجموعة نت بلوكس لمراقبة الإنترنت.
وأوضحت المجموعة أن اضطرابات الشبكات شملت مزودي الخدمة مثل "اتصالات" و"دو" في الإمارات، ما يشير إلى امتداد تأثير الانقطاع على نطاق جغرافي واسع. وأظهرت البيانات التقنية وجود أعطال مركزة قرب سواحل جدة السعودية، دون تحديد الجهة المسؤولة عن الحادثة.

من جانبها، أعلنت شركة مايكروسوفت أن مستخدمي منصة أزور السحابية قد يواجهون بطأً في استجابة الشبكة وانقطاعات متفرقة، مؤكدة إعادة توجيه حركة البيانات عبر مسارات بديلة لضمان استمرار الخدمة، مع توقع استمرار تأثير الأداء على المسارات المتأثرة في المنطقة.
