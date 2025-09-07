27
عربي-دولي
طالبان تمنع تصوير النساء خلال الإغاثة بعد الزلزال
Lebanon 24
07-09-2025
|
15:43
في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب شرق
أفغانستان
، فرضت سلطات
طالبان
قيوداً جديدة على عمل المنظمات الإنسانية في ولاية
ننغرهار
، حيث وجّه مكتب الحاكم تحذيرات مشددة تطالب بالامتناع عن تصوير النساء أثناء توزيع المساعدات، وتجنب أي سلوك قد يثير "حساسية لدى المجتمع"، بحسب وصفها.
وجاء في بيان صادر عن
المكتب الإعلامي
لحاكم ولاية ننغرهار، أمس السبت، أنه "يوصي بتجنّب تصوير النساء بشدة خلال عمليات توزيع المساعدات على المتضررين من الزلزال"، وضرورة احترام "العادات والقيم الأفغانية والإسلامية بشكل كامل".
ولم يوضح
مكتب حاكم
ننغرهار ما يتسبب بإثارة حساسية المجتمع، لكنه قال إن الأمر صادر عن
وزارة العدل
في الولاية، محذرا من مخالفة التعليمات.
وكانت طالبان فرضت منذ كانون الاول 2022 حظراً على عمل
النساء في
المنظمات غير الحكومية والدولية، ثم وسّعت القرار ليشمل موظفات
الأمم المتحدة
في نيسان 2023.
