Advertisement

عربي-دولي

طالبان تمنع تصوير النساء خلال الإغاثة بعد الزلزال

Lebanon 24
07-09-2025 | 15:43
A-
A+
Doc-P-1413934-638928819461323762.webp
Doc-P-1413934-638928819461323762.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب شرق أفغانستان، فرضت سلطات طالبان قيوداً جديدة على عمل المنظمات الإنسانية في ولاية ننغرهار، حيث وجّه مكتب الحاكم تحذيرات مشددة تطالب بالامتناع عن تصوير النساء أثناء توزيع المساعدات، وتجنب أي سلوك قد يثير "حساسية لدى المجتمع"، بحسب وصفها.
Advertisement

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحاكم ولاية ننغرهار، أمس السبت، أنه "يوصي بتجنّب تصوير النساء بشدة خلال عمليات توزيع المساعدات على المتضررين من الزلزال"، وضرورة احترام "العادات والقيم الأفغانية والإسلامية بشكل كامل".
ولم يوضح مكتب حاكم ننغرهار ما يتسبب بإثارة حساسية المجتمع، لكنه قال إن الأمر صادر عن وزارة العدل في الولاية، محذرا من مخالفة التعليمات.

وكانت طالبان فرضت منذ كانون الاول 2022 حظراً على عمل النساء في المنظمات غير الحكومية والدولية، ثم وسّعت القرار ليشمل موظفات الأمم المتحدة في نيسان 2023.
مواضيع ذات صلة
مدير الإغاثة الطبية بغزة : نحتاج إلى مئات شاحنات الإغاثة يوميا لمواجهة الأوضاع الصحية المتردية
lebanon 24
08/09/2025 01:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الزلزال... هل قدمت ادارة ترامب مساعدات لافغانستان؟
lebanon 24
08/09/2025 01:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر أميركية: إدارة ترامب لم تقدم أي مساعدات لأفغانستان بعد الزلزال
lebanon 24
08/09/2025 01:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة الطوارئ التركية: تسجيل 20 هزة ارتدادية بعد الزلزال الأخير
lebanon 24
08/09/2025 01:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتب الإعلامي

الأمم المتحدة

مكتب الإعلام

وزارة العدل

مكتب حاكم

النساء في

أفغانستان

الإسلام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2025-09-07
16:23 | 2025-09-07
16:03 | 2025-09-07
15:06 | 2025-09-07
15:02 | 2025-09-07
14:55 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24