طالبان تمنع تصوير النساء خلال الإغاثة بعد الزلزال

وجاء في بيان صادر عن لحاكم ولاية ننغرهار، أمس السبت، أنه "يوصي بتجنّب تصوير النساء بشدة خلال عمليات توزيع المساعدات على المتضررين من الزلزال"، وضرورة احترام "العادات والقيم الأفغانية والإسلامية بشكل كامل". في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب شرق ، فرضت سلطات قيوداً جديدة على عمل المنظمات الإنسانية في ولاية ، حيث وجّه مكتب الحاكم تحذيرات مشددة تطالب بالامتناع عن تصوير النساء أثناء توزيع المساعدات، وتجنب أي سلوك قد يثير "حساسية لدى المجتمع"، بحسب وصفها.وجاء في بيان صادر عن لحاكم ولاية ننغرهار، أمس السبت، أنه "يوصي بتجنّب تصوير النساء بشدة خلال عمليات توزيع المساعدات على المتضررين من الزلزال"، وضرورة احترام "العادات والقيم الأفغانية والإسلامية بشكل كامل".

ولم يوضح ننغرهار ما يتسبب بإثارة حساسية المجتمع، لكنه قال إن الأمر صادر عن في الولاية، محذرا من مخالفة التعليمات.



وكانت طالبان فرضت منذ كانون الاول 2022 حظراً على عمل المنظمات غير الحكومية والدولية، ثم وسّعت القرار ليشمل موظفات في نيسان 2023.