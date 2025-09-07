Advertisement

عربي-دولي

ترامب يكشف: سنتوصل "قريبا جدا" لاتفاق بشأن غزة

Lebanon 24
07-09-2025 | 19:30
بعد تصريح حركة حماس بأنها جاهزة للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق جميع الأسرى، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، انه يعتقد أنه يمكنه التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة في وقت قريب.
وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا جدا، نعمل على حل قد يكون جيدا للغاية".

وتابع الرئيس الأميركي: "نحاول إنهاء الوضع، إعادة الرهائن وإنهاء الوضع، أجرينا مناقشات جيدة جدا، قد تحدث أمور إيجابية".

وكان ترامب قد وجه، مساء أمس الأحد، تحذيرا صريحا لحركة حماس، مؤكدا أنه "لن يكون هناك تحذير آخر".

وفي تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشال"، كتب ترامب: "الجميع يريد عودة الرهائن إلى ديارهم. الجميع يريد نهاية هذه الحرب".

وأضاف: "لقد قبل الإسرائيليون شروطي. وحان الوقت لحماس أن تقبلها أيضا".

وتابع: "لقد حذرتُ حماس من عواقب عدم قبولها. هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر! شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".

من جانبها أكدت حركة حماس، مساء أمس الأحد، أنها جاهزة للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

وذكرت حماس، في بيان: "وصلتنا عبر الوسطاء بعض الأفكار من الطرف الأميركي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

وأضافت: "بهذه المناسبة فإن حركة حماس ترحب بأي تحرك يساعد في الجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا، وتؤكد أنها جاهزة فورا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى في مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من المستقلين الفلسطينيين تستلم عملها فورا".

وختمت بيانها بالقول: "وعليه، فإن الحركة في اتصال مستمر مع الوسطاء لتطوير هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يحقق متطلبات شعبنا".

وكشفت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس"، أن مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، قدّم الأسبوع الماضي مقترحا جديدا لحركة حماس بشأن صفقة تشمل وقف إطلاق النار وتحرير رهائن، وذلك عبر "ناشط سلام إسرائيلي"، في محاولة لتجنب العملية العسكرية الواسعة التي تعتزم إسرائيل تنفيذها في مدينة غزة.(سكاي نيوز)
 
