Advertisement

عربي-دولي

في كولومبيا.. مسلحون يحتجزون أكثر من 70 جنديا من الجيش كرهائن

Lebanon 24
07-09-2025 | 23:29
A-
A+
Doc-P-1413985-638929099593885944.png
Doc-P-1413985-638929099593885944.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتجز مسلحون أكثر من 70 جنديا من الجيش الكولومبي كرهائن.

وأعلن الجيش الكولومبي، الأحد، أن 72 جنديا، أخذوا كرهائن في مقاطعة كاوكا، وهي منطقة في جنوب غرب البلاد تسيطر عليها مجموعة مسلحة وتنتشر فيها تجارة المخدرات.
Advertisement
 
وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس، إن عملية احتجاز الجنود كرهائن وقعت "بعد الظهر"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير كولومبي: متمردون يحتجزون 34 جنديا كرهائن في منطقة غابات الأمازون
lebanon 24
08/09/2025 10:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش المالي يعلن مقتل 149 من جنوده على يد مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة خلال 24 ساعة
lebanon 24
08/09/2025 10:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: احتجاز مواطن إسرائيلي وجندي في الجيش للتحقيق معهما في بلجيكا أمس وإطلاق سراحهما
lebanon 24
08/09/2025 10:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الصومالي: قتلنا أكثر من 120 مسلحا بعمليات عسكرية في جنوب البلاد
lebanon 24
08/09/2025 10:26:23 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة فرانس برس

سكاي نيوز

سكاي نيو

جنوب غرب

كولومب

مبيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:14 | 2025-09-08
03:08 | 2025-09-08
02:25 | 2025-09-08
02:21 | 2025-09-08
01:49 | 2025-09-08
01:12 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24