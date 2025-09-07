في كولومبيا.. مسلحون يحتجزون أكثر من 70 جنديا من الجيش كرهائن

احتجز مسلحون أكثر من 70 جنديا من الجيش الكولومبي كرهائن.



وأعلن الجيش الكولومبي، الأحد، أن 72 جنديا، أخذوا كرهائن في مقاطعة كاوكا، وهي منطقة في البلاد تسيطر عليها مجموعة مسلحة وتنتشر فيها تجارة المخدرات.

وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس، إن عملية احتجاز الجنود كرهائن وقعت "بعد الظهر"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. (سكاي نيوز عربية)