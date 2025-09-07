Advertisement

عربي-دولي

تقرير قديم ضلل ترامب.. لهذا السبب هدد بإرسال قوات من الحرس الوطني إلى بورتلاند

Lebanon 24
07-09-2025 | 23:31
A-
A+
Doc-P-1413986-638929102125536357.jpg
Doc-P-1413986-638929102125536357.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتهديد بإرسال قوات من الحرس الوطني إلى مدينة بورتلاند بولاية أوريغون.
Advertisement

وقال ترامب للصحافيين: "شاهدت اليوم ما يحدث، لم أكن أعلم أن ذلك لا يزال مستمراً، لكن ما يجري في بورتلاند لا يُصدق".

وأضاف بشكل غير دقيق "المدينة تتعرض للتدمير".

وأبدى ترامب استغرابه من استمرار التظاهرات، مؤكداً أنه يفكر في إرسال قوات رغم أن المدينة لم تكن ضمن أولوياته.

لكن اللافت في الأمر، أن بورتلاند لم تشهد سوى احتجاجات محدودة هذا العام أمام منشأة تابعة لوكالة الهجرة والجمارك (ICE)، في منطقة نائية جنوب المدينة.

كذلك بدا أن الرئيس استند إلى تقرير تلفزيوني عرض لقطات قديمة تعود إلى احتجاجات عام 2020 بعدما لقي جورج فلويد حتفه على يد الشرطة، على أنها مشاهد حديثة من مظاهرات هذا الصيف.

بينما قال ترمب: "عندما شاهدتُ التلفاز الليلة الماضية، كان هذا الوضع مستمرا"، دون أن يذكر اسم التقرير الذي استند إليه.

لكن شبكة Fox News بثت تقريراً، الخميس الماضي خلط بين مشاهد من احتجاج حديث حضره عشرات الأشخاص، ولقطة شهيرة من عام 2020 تُظهر أحد المتظاهرين، كريستوفر ديفيد، وهو يتعرض لرش رذاذ الفلفل من قِبَل عنصر فيدرالي، وقد تم تقديمها بشكل خاطئ على أنها حدثت في حزيران من هذا العام.

يذكر أن عمدة بورتلاند، كيث ويلسون، رفض فكرة التدخل الفيدرالي قائلاً في بيان: "مثل باقي عمد المدن الأميركية، لم أطلب -ولا أحتاج- إلى تدخل فيدرالي".

وأضاف: "شرطة بورتلاند نجحت في حماية حرية التعبير، وفي الوقت نفسه، في التعامل مع حالات العنف والتخريب المحدودة. ستبقى المدينة وفية لقيمها كمدينة ملاذ آمن، وستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية للدفاع عن مجتمعنا وحقوقنا".(العربية)
 
مواضيع ذات صلة
ترامب: العاصمة واشنطن آمنة الآن بعد إرسال قوات الحرس الوطني
lebanon 24
08/09/2025 10:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة مدينة شيكاغو انتقد خطة ترامب إرسال الحرس الوطني إلى المدينة
lebanon 24
08/09/2025 10:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ثلاث ولايات جمهورية ترسل قوات من الحرس الوطني إلى واشنطن
lebanon 24
08/09/2025 10:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"Responsible Statecraft": لهذا السبب قامت إسرائيل بضرب سوريا
lebanon 24
08/09/2025 10:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24

ولاية أوريغون

دونالد ترامب

الحرس الوطني

الفيدرالي

الجمارك

دونالد

ترامب

فلويد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:14 | 2025-09-08
03:08 | 2025-09-08
02:25 | 2025-09-08
02:21 | 2025-09-08
01:49 | 2025-09-08
01:12 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24