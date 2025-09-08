Advertisement

عربي-دولي

الحكومة الإسبانية ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة ضد إسرائيل

Lebanon 24
08-09-2025 | 03:33
A-
A+
Doc-P-1414071-638929253282971692.png
Doc-P-1414071-638929253282971692.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الحكومة الإسبانية ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة ضد إسرائيل.
Advertisement

وأوضح أن مدريد تمنع ناقلات الوقود التي تزود الجيش الإسرائيلي بالوقود من الرسو في الموانئ الإسبانية.
 
وأضاف أن الحكومة الإسبانية ستزيد مساعداتها للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وستفرض حظرا على السلع المصنعة في مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
صحيفة إلباييس الإسبانية: الحكومة تدرس تسريع حظر تصدير السلاح لإسرائيل ضمن حزمة عقوبات يتوقع إقرارها الثلاثاء
lebanon 24
08/09/2025 13:59:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: الحكومة أقرت مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف
lebanon 24
08/09/2025 13:59:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة العراقية: حصر السلاح بيد الدولة وسلطة القانون ومكافحة الفساد لا يمكن التهاون في تطبيقها
lebanon 24
08/09/2025 13:59:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الإسبانية: نحث إسرائيل على احترام القانون الدولي ونؤكد التزامنا باستقرار لبنان والقرار 1701
lebanon 24
08/09/2025 13:59:11 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسباني

وكالة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

بيدرو سانشيز

الفلسطينيين

الفلسطينية

الإسرائيلي

الإسبانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:55 | 2025-09-08
06:31 | 2025-09-08
06:20 | 2025-09-08
05:46 | 2025-09-08
05:14 | 2025-09-08
05:12 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24