بقائي: لم نتوصل بعد لنتيجة في محادثاتنا مع الوكالة الذرية

وصف المتحدث باسم الخارجية ، إسماعيل بقائي المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي مع الإتحاد بالإيجابية.

وقال خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن عباس عراقجي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، كايا كالاس أجريا محادثات مفيدة.

وأعرب بقائي عن أمله في "أن تعيد الأطراف الأوروبية النظر في أساليبها"، محذراً من "تبعات استغلال الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) لآلية الزناد" وفق تعبيره.

وفي ما يتعلق بالمفاضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح أن بلاده "لم تتوصل بعد إلى نتيجة"، لكنه أكد أن مسار المحادثات كان إيجابياً.



كما أشار إلى أن كانت "تتوقع صدور تقرير منصف يأخذ بالاعتبار الوقائع الميدانية، ألا وهي الهجوم غير القانوني والعدواني من جانب النظام الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية السلمية".

وقال إن " هذا الحدث كان فظيعاً وغير مسبوق إلى درجة كان يتطلب من الوكالة أن تتناوله بشكل مفصل وأن تحدد موقفها إزاء هذا العمل غير القانوني".

إلى ذلك، شدد على أن بلاده تنتظر "استكمال المحادثات الأخيرة والتوصل إلى النص النهائي المتفق عليه بينها وبين الوكالة، والذي يتضمن آلية التعامل بين الجانبين في الظروف الجديدة." وختم بقائي مؤكدا أن "لن تتفاوض بأي حال من الأحوال حول قدراتها وإمكاناتها الدفاعية"، في إشارة إلى البرنامج الصاروخي.