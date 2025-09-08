Advertisement

عربي-دولي

بقائي: لم نتوصل بعد لنتيجة في محادثاتنا مع الوكالة الذرية

Lebanon 24
08-09-2025 | 04:38
A-
A+
Doc-P-1414094-638929285017692576.png
Doc-P-1414094-638929285017692576.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي مع الإتحاد الأوروبي بالإيجابية.
Advertisement
 
وقال خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن وزير الخارجية عباس عراقجي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، كايا كالاس أجريا محادثات مفيدة. 
 
وأعرب بقائي عن أمله في "أن تعيد الأطراف الأوروبية النظر في أساليبها"، محذراً من "تبعات استغلال الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) لآلية الزناد" وفق تعبيره.
 
وفي ما يتعلق بالمفاضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح أن بلاده "لم تتوصل بعد إلى نتيجة"، لكنه أكد أن مسار المحادثات كان إيجابياً.

كما أشار إلى أن طهران كانت "تتوقع صدور تقرير منصف يأخذ بالاعتبار الوقائع الميدانية، ألا وهي الهجوم غير القانوني والعدواني من جانب النظام الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية السلمية".
 
وقال إن " هذا الحدث كان فظيعاً وغير مسبوق إلى درجة كان يتطلب من الوكالة أن تتناوله بشكل مفصل وأن تحدد موقفها إزاء هذا العمل غير القانوني". 
 
 
إلى ذلك، شدد على أن بلاده تنتظر "استكمال المحادثات الأخيرة والتوصل إلى النص النهائي المتفق عليه بينها وبين الوكالة، والذي يتضمن آلية التعامل بين الجانبين في الظروف الجديدة." وختم بقائي مؤكدا أن إيران "لن تتفاوض بأي حال من الأحوال حول قدراتها وإمكاناتها الدفاعية"، في إشارة إلى البرنامج الصاروخي.

مواضيع ذات صلة
عراقجي: قرار الترويكا سيضعف محادثاتنا الحالية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
lebanon 24
08/09/2025 13:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي: ايران تعترض على أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكنها ملتزمة بتعهداتها
lebanon 24
08/09/2025 13:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: سنعقد جولة أخرى من المحادثات مع الوكالة الذرية الدولية في الأيام المقبلة
lebanon 24
08/09/2025 13:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران ستواصل المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
lebanon 24
08/09/2025 13:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الإيرانية

الإيراني

بريطانيا

الأوروبي

ألمانيا

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:55 | 2025-09-08
06:31 | 2025-09-08
06:20 | 2025-09-08
05:46 | 2025-09-08
05:14 | 2025-09-08
05:12 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24