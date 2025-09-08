Advertisement

عربي-دولي

مسؤول إسرائيليّ كبير: غزة ستتعرّض لهجوم غير مسبوق اليوم

Lebanon 24
08-09-2025 | 07:02
Doc-P-1414160-638929371672267860.jpg
Doc-P-1414160-638929371672267860.jpg photos 0
قال مسؤول أمنيّ إسرائيليّ كبير، إنّ "مدينة غزة ستتعرّض للهجوم اليوم، كما لم تتعرّض له من قبل".
 
 
وأضاف لهيئة البثّ الإسرائيلية، أنّ "غزة ستتعرّض لهجوم غير مسبوق".
الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

