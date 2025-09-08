مسؤول إسرائيليّ كبير: غزة ستتعرّض لهجوم غير مسبوق اليوم

قال مسؤول أمنيّ إسرائيليّ كبير، إنّ "مدينة غزة ستتعرّض للهجوم اليوم، كما لم تتعرّض له من قبل".

وأضاف لهيئة البثّ ، أنّ "غزة ستتعرّض لهجوم غير مسبوق".