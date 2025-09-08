29
عربي-دولي
بلدة في أميركا "تغرق" بسبب المزارع الكبرى
Lebanon 24
08-09-2025
|
07:31
منذ 8 عقود، تتدهور الأرض في بلدة ويندن في ولاية
أريزونا
الأميركية بمقدار يزيد عن 5.5 متر، وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب المزارع الكبرى.
وقد استنزفت المزارع الكبرى حوالي 81% من المياه الجوفية في المنطقة.
وأشارت دراسة حديثة من
جامعة ولاية أريزونا
إلى أن الغرق الأرضي مرتبط بالزيادة السريعة في استخدام المياه الجوفية في حوض نهر
كولورادو
.
وقال رئيس منطقة تحسين المياه في ويندن غاري سايتر: "الوضع أشبه بكارثة محققة تنتظر حدوثها. خلال الخمسة عشر عاما الماضية، غرقت بلدتنا في حوض هبوط أرضي بمقدار 1.1 متر، ونفقد حوالي 5.5 سنتيمتر إضافية سنويا، وهو أمر غير متوازن وغير مستدام". (روسيا اليوم)
