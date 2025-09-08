28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في أوّل تعليق... هذا ما قالته الرئاسة الفلسطينية بعد "عملية راموت"
Lebanon 24
08-09-2025
|
09:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت رئاسة
السلطة الفلسطينية
، اليوم الإثنين، في بيان لها تعليقًا على حادثة إطلاق النار عند مفترق راموت في
القدس
المحتلة، والتي أدت إلى مقتل 6 إسرائيليين وإصابة عدد آخر.
Advertisement
وجددت الرئاسة من خلال بيانها تأكيدها على "رفض وإدانة أي استهداف للمدنيين
الفلسطينيين
والإسرائيليين، ونبذ جميع أشكال العنف والإرهاب أيا كان مصدره".
وأكدت أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا بدون إنهاء
الاحتلال
، ووقف أعمال الإبادة الجماعية في
قطاع غزة
، وإرهاب المستوطنين في الضفة، بما فيها القدس المحتلة.
وشدد البيان على أن نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الدولة المستقلة ذات السيادة بعاصمتها
القدس الشرقية
، وتحقيق الأمن والسلام للجميع، هو الكفيل بإنهاء دوامة العنف بالمنطقة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أعلنت ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في راموت إلى 6، وإصابة 30 آخرين، بينهم حالات خطيرة، في حين "تم تحييد المنفذين".
مواضيع ذات صلة
بعد إستهداف قيادات حوثيّة... هذا ما قاله مسؤول في "أنصار الله" في أوّل تعليق
Lebanon 24
بعد إستهداف قيادات حوثيّة... هذا ما قاله مسؤول في "أنصار الله" في أوّل تعليق
08/09/2025 19:51:39
08/09/2025 19:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
من حي راموت... هذا ما قاله نتنياهو وبن غفير بعد عملية إطلاق النار
Lebanon 24
من حي راموت... هذا ما قاله نتنياهو وبن غفير بعد عملية إطلاق النار
08/09/2025 19:51:39
08/09/2025 19:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول تعليق... هذا ما قاله سلام بعد إقرار خطة الجيش لحصر السلاح
Lebanon 24
في أول تعليق... هذا ما قاله سلام بعد إقرار خطة الجيش لحصر السلاح
08/09/2025 19:51:39
08/09/2025 19:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق لوزير العمل بعد خروجه من جلسة مجلس الوزراء: لن نعود اليوم
Lebanon 24
أوّل تعليق لوزير العمل بعد خروجه من جلسة مجلس الوزراء: لن نعود اليوم
08/09/2025 19:51:39
08/09/2025 19:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
السلطة الفلسطينية
القدس الشرقية
الفلسطينيين
الإسرائيلي
الدولة ال
رئاسة ال
قطاع غزة
تابع
قد يعجبك أيضاً
نتنياهو بأقوى رسالة إلى سكان غزة: غادروا الآن
Lebanon 24
نتنياهو بأقوى رسالة إلى سكان غزة: غادروا الآن
12:31 | 2025-09-08
08/09/2025 12:31:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إسبانيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل
Lebanon 24
إسبانيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل
12:17 | 2025-09-08
08/09/2025 12:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حديث عن اختفائه.. هذا ما كُشف عن مصير الإيراني أمير الموسوي
Lebanon 24
بعد حديث عن اختفائه.. هذا ما كُشف عن مصير الإيراني أمير الموسوي
12:17 | 2025-09-08
08/09/2025 12:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية "اغتيال".. صحيفة تكشف ما تخطط له إسرائيل داخل غزة
Lebanon 24
عملية "اغتيال".. صحيفة تكشف ما تخطط له إسرائيل داخل غزة
12:00 | 2025-09-08
08/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شروط جديدة للحصول على التأشيرات الأميركية.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
شروط جديدة للحصول على التأشيرات الأميركية.. إليكم التفاصيل
11:46 | 2025-09-08
08/09/2025 11:46:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
16:06 | 2025-09-07
07/09/2025 04:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
06:40 | 2025-09-08
08/09/2025 06:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
14:50 | 2025-09-07
07/09/2025 02:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
14:00 | 2025-09-07
07/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:31 | 2025-09-08
نتنياهو بأقوى رسالة إلى سكان غزة: غادروا الآن
12:17 | 2025-09-08
إسبانيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل
12:17 | 2025-09-08
بعد حديث عن اختفائه.. هذا ما كُشف عن مصير الإيراني أمير الموسوي
12:00 | 2025-09-08
عملية "اغتيال".. صحيفة تكشف ما تخطط له إسرائيل داخل غزة
11:46 | 2025-09-08
شروط جديدة للحصول على التأشيرات الأميركية.. إليكم التفاصيل
11:26 | 2025-09-08
حظر المنصات يتحوّل إلى حرب شوارع.. اشتباكات دامية في نيبال
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
08/09/2025 19:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 19:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
08/09/2025 19:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24