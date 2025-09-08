Advertisement

في أوّل تعليق... هذا ما قالته الرئاسة الفلسطينية بعد "عملية راموت"

08-09-2025 | 09:39
أعلنت رئاسة السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، في بيان لها تعليقًا على حادثة إطلاق النار عند مفترق راموت في القدس المحتلة، والتي أدت إلى مقتل 6 إسرائيليين وإصابة عدد آخر.
وجددت الرئاسة من خلال بيانها تأكيدها على "رفض وإدانة أي استهداف للمدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونبذ جميع أشكال العنف والإرهاب أيا كان مصدره".



وأكدت أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا بدون إنهاء الاحتلال، ووقف أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإرهاب المستوطنين في الضفة، بما فيها القدس المحتلة.



وشدد البيان على أن نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الدولة المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الأمن والسلام للجميع، هو الكفيل بإنهاء دوامة العنف بالمنطقة.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أعلنت ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في راموت إلى 6، وإصابة 30 آخرين، بينهم حالات خطيرة، في حين "تم تحييد المنفذين".

