في أوّل تعليق... هذا ما قالته الرئاسة الفلسطينية بعد "عملية راموت"

Advertisement

وجددت الرئاسة من خلال بيانها تأكيدها على "رفض وإدانة أي استهداف للمدنيين والإسرائيليين، ونبذ جميع أشكال العنف والإرهاب أيا كان مصدره".وأكدت أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا بدون إنهاء ، ووقف أعمال الإبادة الجماعية في ، وإرهاب المستوطنين في الضفة، بما فيها القدس المحتلة.وشدد البيان على أن نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الدولة المستقلة ذات السيادة بعاصمتها ، وتحقيق الأمن والسلام للجميع، هو الكفيل بإنهاء دوامة العنف بالمنطقة.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أعلنت ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في راموت إلى 6، وإصابة 30 آخرين، بينهم حالات خطيرة، في حين "تم تحييد المنفذين".