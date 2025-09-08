Advertisement

عربي-دولي

في بئر السبع... حاول أخذ سلاح مُجنّدة إسرائيليّة وهذا ما حصل لاحقاً

Lebanon 24
08-09-2025 | 10:09
Doc-P-1414229-638929485047355711.jpg
Doc-P-1414229-638929485047355711.jpg photos 0
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ شخصاً حاول أخذ سلاح مجنّدة في بئر السبع.
وأضافت أنّ المجنّدة الإسرائيليّة تمكّنت من السيطرة على الشخص، وتمّ اعتقاله واقتياده إلى التحقيق.
 
 
 
الإسرائيلي

بئر السبع

إسرائيل

